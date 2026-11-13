Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ có bia đá ghi rõ danh tính tại khu vực Cổng Trời, Quảng Trị

Chiều 13/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời, xã Dân Hóa (Quảng Trị).

Bia đá được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HC. TS.

Trước đó, theo thông tin của ông Đinh Thắng (SN 1959), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, vào khoảng năm 1989 - 1990, khi đang tham gia lực lượng dân quân xã, ông được địa phương điều động cùng một số dân quân tham gia cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời. Ông Đinh Thắng cho biết, trước đó, khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Trên cơ sở nguồn tin, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khảo sát thực địa, xác minh các vị trí nghi có mộ liệt sĩ và triển khai lực lượng tìm kiếm.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiến hành tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cùng các di vật. Ảnh: HC. TS.

Đến ngày 6/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 đã tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm của người dân ở xã Dân Hóa. Đáng chú ý, cả hai phần mộ đều có bia đá ghi thông tin về danh tính, năm sinh, năm nhập ngũ, năm hy sinh và quê quán của các liệt sĩ.

Cụ thể, phần mộ thứ nhất có bia ghi tên liệt sĩ sinh năm 1949, nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1969, quê quán Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An (theo địa danh cũ). Hài cốt còn lại gồm 4 chiếc răng, trong đó có 1 chiếc bị vỡ; một đoạn xương cẳng chân dài khoảng 15cm cùng một số mảnh xương khác đã gãy, vỡ, mục. Di vật kèm theo gồm 8 cúc áo, 28 chiếc đinh đóng quan tài và 1 thắt lưng.

Khu vực Cổng Trời nơi Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tìm thấy các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: HC. TS.

Phần mộ thứ hai có bia ghi tên liệt sĩ sinh năm 1945, nhập ngũ tháng 5/1966, hy sinh ngày 5/12/1969, quê quán Cao Thịnh, Ngọc Lặc, Thanh Hóa (theo địa danh cũ). Hài cốt còn lại gồm 2 đoạn xương cánh tay dài khoảng 8cm và 6cm; nhiều phần xương khác đã gãy, vỡ, mục. Phần hài cốt còn lại đã phân hủy, nằm trong tấm tăng. Di vật kèm theo gồm 1 tấm tăng, 6 cúc áo và 16 chiếc đinh đóng quan tài.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/11/2026, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 phát hiện, quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời, bản Cha Lo, xã Dân Hóa. Hài cốt còn lại gồm 2 chiếc răng còn cứng, 3 chiếc răng bị vỡ và 1 mảnh nhỏ xương hàm. Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt gồm 9 chiếc đinh đóng quan tài, 8 cúc áo, 1 chiếc lược nhôm và 1 tấm tăng.

Hiện cả 3 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật liên quan đã được đơn vị đưa về nhà quàn để bảo quản và tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Thời gian tới, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Cổng Trời và các địa điểm liên quan; phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng thu thập, xác minh thông tin nhân chứng và tư liệu lịch sử, quyết tâm tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.