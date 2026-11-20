Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong - Ảnh: X.D

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được phát hiện trong tư thế nằm trên cáng thương, bọc trong tăng võng. Cùng với đó, nhiều di vật gắn liền với các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, như: Dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Những dấu tích, di vật được phát hiện là những chứng cứ quý giá, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Các di vật của liệt sĩ - Ảnh: X.D

Ngay sau khi quy tập, 14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính. Các hài cốt được đưa về quàn, chăm sóc, hương khói chu đáo tại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2.

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại các khu vực lân cận.