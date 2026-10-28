Quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Thủy

Cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Bình độ 300, xã Thanh Thủy.

Trong số các hài cốt được quy tập, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định được danh tính liệt sĩ Lò Văn Phôm, quê xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lai Châu), chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356; nhập ngũ tháng 4-1984, hy sinh ngày 15-1-1985. Hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong một hầm sập tại Bình độ 300, bị vùi lấp ở độ sâu khoảng 1,8m. Quá trình cất bốc, cán bộ đã tìm thấy nhiều phần di cốt cùng các di vật, đặc biệt có 1 chứng minh Nhân dân còn rõ thông tin và 1 ví nhựa, là căn cứ quan trọng để xác định danh tính liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ được chăm sóc tại nhà quàn sau khi cất bốc, quy tập tại Bình độ 300, xã Thanh Thủy.

Các hài cốt còn lại được phát hiện tại khu vực sườn Đông và Bình độ 300. Do điều kiện địa chất phức tạp, nhiều hài cốt sau hơn 40 năm đã bị phong hóa, vỡ vụn không còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó lực lượng làm nhiệm vụ đã thu thập được nhiều di vật như đế giày, dép nhựa, cúc áo, thắt lưng, sao mũ và các vật dụng, quân trang khác, góp phần phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin về các liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm, cất bốc được triển khai chặt chẽ, khoa học, bảo đảm đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Kết quả quy tập tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch "500 ngày đêm”, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.