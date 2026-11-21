Chiều 20/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong (Quảng Trị).

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong (Quảng Trị). Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Cụ thể, từ ngày 5-20/11, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, tích cực bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm. Từ những nguồn tin do nhân dân cung cấp kết hợp với các dấu tích chiến trường, đơn vị đã từng bước xác định vị trí, tổ chức lực lượng đào tìm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được phát hiện trong tư thế nằm trên cáng thương, bọc trong tăng võng. Bên cạnh đó, nhiều di vật gắn liền với các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy như: dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Những dấu tích, di vật được phát hiện là những chứng cứ quý giá, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Ngay sau khi quy tập, 14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính.

Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Tại đây, cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận, quyết tâm đưa thêm các anh hùng liệt sĩ.