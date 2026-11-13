Quy tập 14 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại chiến trường xưa ở Quảng Trị

Cụ thể, qua tích cực bám sát địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm dấu tích chiến trường, đơn vị đã phát hiện nhiều di vật của bộ đội như: tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm, lọ thuốc... Qua đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tổ chức lực lượng tìm kiếm, phát hiện các hài cốt liệt sĩ còn nhiều xương, răng, một số bị gãy vỡ thành nhiều đoạn do tác động của bom đạn chiến tranh.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Từ ngày 13/10 đến 30/10, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó, 7 hài cốt tại xã Ái Tử, 1 hài cốt tại xã Vĩnh Linh.

Từ ngày 2/11 đến 13/11, tại xã Triệu Phong, đơn vị tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ nằm dưới những vị trí giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập. Cùng với các hài cốt, nhiều di vật như tăng, võng dù, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm, cúc áo, nắp bình tông... cũng được phát hiện, thu thập và bảo quản cẩn thận.

Di vật của các liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị quy tập. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Theo quy trình, 14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định.

Chăm sóc các hài cốt liệt sĩ tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị

Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực.