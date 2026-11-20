Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, tích cực bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm quy tập các hài cốt liệt sĩ ở xã Triệu Phong.

Từ những nguồn tin do nhân dân cung cấp kết hợp với các dấu tích chiến trường, đơn vị đã từng bước xác định vị trí, tổ chức lực lượng đào tìm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, đội tìm kiếm phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào. Một số hài cốt được phát hiện trong tư thế nằm trên cáng thương, bọc trong tăng võng. Cùng với đó, nhiều di vật gắn liền với các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy như: Dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Những dấu tích, di vật được phát hiện là những chứng cứ quý giá, góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Nhiều di vật của các liệt sĩ được tìm thấy.

Ngay sau khi quy tập, 14 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính. Các hài cốt được đưa về tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2. Tại đây, cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hài cốt các liệt sĩ đang được đưa về tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2.

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận, quyết tâm tìm thêm các anh hùng liệt sĩ.