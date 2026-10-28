Quy tập 121 bộ hài cốt liệt sĩ đơn ở Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 28/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Quy tập 121 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2.

Riêng trong đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 28/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 121 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 26 bộ có di vật kèm theo.

Kết quả này được ghi nhận trong quá trình các lực lượng tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm tại Khu B, với quyết tâm làm rõ thông tin, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về nơi an nghỉ.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt.

Ở đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trong đợt 2, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai tại Khu B. Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 28/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 121 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này lên 852.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang diễn ra.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 852 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 333 bộ có di vật.

Cụ thể, có 819 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.