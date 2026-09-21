Quy tập 10 hài cốt liệt sĩ tại phường Điện Biên Phủ

Lực lượng tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin về 9 phần mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang Nhân dân Him Lam và 1 phần mộ tại khu vực vườn nhà dân thuộc tổ dân phố Him Lam, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và nhân chứng thu thập, xác minh, kiểm chứng thông tin. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức khai quật, quy tập theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn.

Quá trình khai quật, cất bốc hài cốt và thu thập mẫu phục vụ giám định ADN được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ, đúng quy trình chuyên môn, tạo cơ sở cho việc xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.

Cán bộ thực hiện số hóa thông tin, hồ sơ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Sau khi quy tập, các hài cốt được quàn tại Nhà quàn Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, bổ sung hồ sơ, sơ đồ mộ chí và thực hiện các nghi lễ trước khi tổ chức truy điệu, an táng.

Lực lượng quy tập đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân.