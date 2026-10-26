Quy tập 10 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 26/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Các lực lượng đã xử lý hơn 630 m³ đất, đồng thời tổ chức đào tìm, mở rộng khu vực tìm kiếm.

Tìm thấy thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một bộ kèm di vật. Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, Bộ Tư lệnh TP.HCM bố trí 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/10, đợt tìm kiếm thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng đã ghi nhận 111 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ, trong đó có 26 bộ kèm di vật.

Trước đó, đợt tìm kiếm thứ nhất đã hoàn thành việc quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Tính chung từ ngày 23/6 đến ngày 26/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng là 842, trong đó 333 bộ có di vật đi kèm. Kết quả này gồm 809 hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể.

Các vị trí mộ tập thể được phát hiện gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Hiện công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được tiếp tục triển khai, với sự huy động nhân lực và phương tiện nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm, đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ theo quy định.

Hoạt động này thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời góp phần thực hiện trách nhiệm tìm kiếm, quy tập và xác định thông tin hài cốt liệt sĩ.