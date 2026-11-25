Trước đó, từ thông tin do ông Nông Quý Cường, trú tại thôn Tiến Cường, xã Gia Phú cung cấp, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Gia Phú đã tiến hành khảo sát, xác minh.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tiến hành cất bốc, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Gia Phú.

Ông Cường cho biết, khoảng năm 2024 - 2025, trong quá trình thi công tuyến đường từ Bệnh viện thành phố Lào Cai (cũ) đến UBND xã Đồng Tuyển (cũ), đơn vị thi công phát hiện một ngôi mộ và thuê ông Cường thực hiện việc cất bốc.

Trong quá trình cất bốc, ông Cường phát hiện hài cốt được quấn bằng tăng bộ đội. Đối chiếu với đặc điểm tăng quân đội mà người cha ruột của ông Cường, một người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ hiện vẫn còn lưu giữ, ông nhận định đây có thể là hài cốt của bộ đội hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Sau đó, ông đưa hài cốt về an táng tại Nghĩa trang Thống Nhất thuộc phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai cũ (nay là xã Gia Phú).

Thực hiện các thủ tục quy tập, bảo quản hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Sau khi xác minh, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tiến hành cất bốc, quy tập hài cốt, đưa về quàn tại nhà quàn của Đội ở phường Cam Đường để bảo quản, chăm sóc theo quy định.

Trước đó, ngày 22/11, cũng từ nguồn tin do một công dân là Lương Văn Độ, trú tại tổ dân phố số 39, phường Cam Đường cung cấp, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xác minh trường hợp hài cốt được phát hiện trong quá trình ông Độ xây dựng công trình cho một hộ dân trên địa bàn và chôn cất tại nghĩa trang gia đình từ năm 2021.

Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ do công dân Lương Văn Độ (phường Cam Đường) cung cấp thông tin.

Theo ông Độ, hài cốt được bọc trong túi tử thi màu xanh, bên ngoài quấn tăng võng. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tiến hành xác minh, cất bốc và quy tập theo quy định.