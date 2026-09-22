Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Đạ Tẻh 3

Khu vực quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Con Ó

Từ thông tin của nhân chứng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng và UBND xã Đạ Tẻh 3 đã tổ chức đánh giá thông tin mộ liệt sĩ. Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức tìm kiếm, khai quật 1 mộ liệt sĩ tại khu vực thôn Con Ó, xã Đạ Tẻh 3.

Tại khu vực quy tập, lực lượng chức năng tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật, trong đó có 1 chiếc võng và 16 mảnh xương vụn. Qua kiểm tra, số xương thu được không đủ tiêu chí để lấy mẫu phục vụ giám định, xác định danh tính bằng phương pháp ADN.

Lực lượng thuộc Ban CHQS xã Đạ Tẻh 3 phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Ngay sau khi hoàn thành quy tập, Đội K75 tiến hành số hóa các thông tin, dữ liệu liên quan đến hài cốt và di vật thu được. Đơn vị đang phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện các thủ tục để bàn giao hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt.

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân, nhất là các nhân chứng, cựu chiến binh và những người từng sinh sống, công tác tại địa bàn, nếu có thông tin về nơi an táng, quá trình chiến đấu, hi sinh của liệt sĩ hoặc các phần mộ liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập, kịp thời cung cấp cho cơ quan quân sự và chính quyền địa phương.

Các di vật tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ