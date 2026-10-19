Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Bạch Đích

Các lực lượng cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Thông qua công tác nắm thông tin, rà soát địa bàn và triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện vị trí có hài cốt liệt sĩ, tiến hành cất bốc theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đang tiếp tục phối hợp xác minh thông tin liên quan, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ, phát huy trách nhiệm, thể hiện lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.