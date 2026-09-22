Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Lào có kỷ vật ký hiệu ‘T62-07’

Ngày 22/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại khu vực núi Viêng Bản, tỉnh Bolikhămxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo đó, từ nguồn thông tin quý giá do ông Khăm Phèng - một người dân bản địa cung cấp, lực lượng chức năng đã khẩn trương hành quân đến khu vực núi Viêng Bản (thuộc địa bàn Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolikhămxay) để tiến hành khảo sát và xác minh.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 - 2027 trên đất bạn Lào.

Quá trình tiếp cận hiện trường, thời tiết diễn biến phức tạp, kết hợp với địa hình hang đá có độ dốc lớn, hiểm trở. Mặc dù vậy, sau nhiều giờ nỗ lực đào bới tại khu vực cửa hang, Đội Quy tập đã phát hiện được 1 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam nằm lẫn trong đất.

Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều di vật gắn liền với người chiến sĩ, bao gồm: cúc áo bộ đội, 2 đế giày, khóa thắt lưng, dây dù, mảnh tăng, 1 đồng xu Việt Nam và một vài vật dụng cá nhân.

Đáng chú ý nhất trong số kỷ vật này là một chiếc lọ nhựa vẫn còn khắc rõ dòng chữ, ký hiệu “T62-07”.

Cúc áo bộ đội, 2 đế giày, khóa thắt lưng, dây dù, mảnh tăng, 1 đồng xu Việt Nam và một vài vật dụng cá nhân của liệt sĩ.

Một chiếc lọ nhựa vẫn còn khắc rõ dòng chữ, ký hiệu “T62-07”.

Ngay sau khi phát hiện, hài cốt và các di vật đã được Đội Quy tập tiến hành thu gom, làm sạch theo đúng quy trình.

Sau khi tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa trang trọng để tưởng niệm, đơn vị đã di chuyển và đưa hài cốt liệt sĩ về lưu giữ, thờ tự an toàn tại phòng thờ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Viêng Thoong.

Hiện, Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn để tra cứu hồ sơ, hy vọng có thể sớm giải mã ký hiệu “T62-07” và xác định được danh tính của liệt sĩ.