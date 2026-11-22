Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ do người dân phường Cam Đường cung cấp thông tin
Sáng 22/11, từ thông tin do công dân Lương Văn Độ, cư trú tại tổ dân phố số 39, phường Cam Đường cung cấp về bộ hài cốt được phát hiện và an táng tại nghĩa trang gia đình năm 2021, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức cất bốc, quy tập.
Trước đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp nhận thông tin do ông Lương Văn Độ (sinh năm 1976), trú tại tổ dân phố số 39, phường Cam Đường cung cấp thông tin về việc phát hiện hài cốt tại địa bàn.
Theo trình bày của ông Độ, năm 2021, trong quá trình xây dựng công trình phụ cho gia đình ông Nguyễn Văn Hà cùng tổ dân phố, ông Độ phát hiện bộ hài cốt được bọc trong túi tử thi màu xanh, bên ngoài có quấn tăng võng.
Từ thông tin ông Độ khai thác, bộ hài cốt có thể liên quan đến một trường hợp liệt sĩ hy sinh khi tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Khi biết Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đang triển khai nhiệm vụ tại khu vực Đồi Đá Vôi, tổ dân phố số 39, phường Cam Đường, ông Độ đã chủ động cung cấp thông tin, đề nghị kiểm tra, xác minh và tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ.
Sau khi cất bốc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã trang trọng phủ cờ Tổ quốc và đưa hài cốt về quàn tại Nhà quàn của Đội ở phường Cam Đường.
Được biết, không chỉ cung cấp thông tin về phần mộ liệt sĩ chôn cất tại nghĩa trang gia đình, thời gian qua, ông Lương Văn Độ còn tích cực phối hợp với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) cung cấp thông tin về khu vực chôn cất liệt sĩ tại đồi C10, phường Cam Đường.
Những thông tin do ông cung cấp góp phần giúp lực lượng chức năng có thêm cơ sở đánh giá địa bàn, xây dựng phương án mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/quy-tap-1-hai-cot-liet-si-do-nguoi-dan-phuong-cam-duong-cung-cap-thong-tin-post915143.html