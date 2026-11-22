Trước đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp nhận thông tin do ông Lương Văn Độ (sinh năm 1976), trú tại tổ dân phố số 39, phường Cam Đường cung cấp thông tin về việc phát hiện hài cốt tại địa bàn.

Quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang gia đình ông Lương Văn Độ, tổ dân phố số 39, phường Cam Đường.

Theo trình bày của ông Độ, năm 2021, trong quá trình xây dựng công trình phụ cho gia đình ông Nguyễn Văn Hà cùng tổ dân phố, ông Độ phát hiện bộ hài cốt được bọc trong túi tử thi màu xanh, bên ngoài có quấn tăng võng.

Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ đảm bảo thận trọng, tỉ mỉ.

Từ thông tin ông Độ khai thác, bộ hài cốt có thể liên quan đến một trường hợp liệt sĩ hy sinh khi tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Khi biết Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đang triển khai nhiệm vụ tại khu vực Đồi Đá Vôi, tổ dân phố số 39, phường Cam Đường, ông Độ đã chủ động cung cấp thông tin, đề nghị kiểm tra, xác minh và tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ và đưa liệt sĩ về nhà quàn bảo vệ, chăm sóc.

Sau khi cất bốc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã trang trọng phủ cờ Tổ quốc và đưa hài cốt về quàn tại Nhà quàn của Đội ở phường Cam Đường.

Được biết, không chỉ cung cấp thông tin về phần mộ liệt sĩ chôn cất tại nghĩa trang gia đình, thời gian qua, ông Lương Văn Độ còn tích cực phối hợp với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) cung cấp thông tin về khu vực chôn cất liệt sĩ tại đồi C10, phường Cam Đường.

Ông Lương Văn Độ cung cấp một số thông tin về khu vực đồi C10.

Những thông tin do ông cung cấp góp phần giúp lực lượng chức năng có thêm cơ sở đánh giá địa bàn, xây dựng phương án mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.