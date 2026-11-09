Quy tập 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Quảng Trị

Ngày 9/11, thông tin từ Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 cho biết, đơn vị vừa phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, từ thông tin về các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ do Đội tổ chức khảo sát các tọa độ (thuộc tổ giúp việc cho Phó Thủ tướng Chính phủ) cung cấp, đơn vị đã tổ chức khảo sát, xác minh các tọa độ liên quan.

Hài cốt liệt sĩ được đưa về bảo quản, hương khói chu đáo tại nhà văn hóa học tập cộng đồng thôn Tân Tuyền, xã Hiếu Giang.

Quá trình khảo sát, kết hợp với thông tin người dân thôn Bản Chùa từng phát hiện một số mảnh tăng trong lúc canh tác, khai thác, lực lượng tìm kiếm đã xác định khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đến 9h25 ngày 4/11, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại tọa độ 63048-03561, thuộc thôn Bản Chùa, xã Hiếu Giang.

Các di vật được lực lượng chức năng tìm thấy.

Được biết, hài cốt liệt sĩ được an táng trong hầm sâu khoảng 1,5m. Khi khai quật, lực lượng chức năng phát hiện 24 chiếc răng, các phần xương khác đã bị phân hủy.

Đáng chú ý, tại vị trí tìm thấy hài cốt còn có nhiều di vật, gồm: một tấm tăng lót hầm, một chiếc võng, hai đế giày, một xẻng bộ binh, một bút máy, một bình tông, một sợi dây bạc, một thắt lưng, bốn cúc áo và một chiếc thìa nhựa.

Hiện, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ (Sư đoàn 968) đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực phát hiện hài cốt.

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