Quỹ Tâm hồn đẹp Hà Nội hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tại 2 điểm trường

Bà Vũ Thị Thân, Trưởng Ban Vận động Quỹ Tâm hồn đẹp cùng nhà tài trợ, đại diện nhà trường ký biên bản ghi nhớ trao kinh phí hỗ trợ cho điểm trường.

Hai điểm trường được hỗ trợ có tổng số 86 học sinh. Gồm: 43 học sinh tiểu học tại điểm trường Cờ Cải, xã Đường Thượng; 43 học sinh tiểu học và mầm non tại điểm trường Mã Lùng, xã Giáp Trung với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng/điểm trường.

Các nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ mua thiết bị phục vụ nấu ăn cho thầy và trò điểm trường Cờ Cải, xã Đường Thượng.

Nhân dịp này, Quỹ đã trao hỗ trợ 5.000.000 đồng cho thầy trò điểm trường Cờ Cải để mua sắm thiết bị, dụng cụ nấu ăn; tặng 3 suất học bổng, 49 suất quà, nhiều đồ dùng cần thiết và tổ chức Trung thu cho các em học sinh tại điểm trường Mã Lùng với tổng số tiền trên 15.500.000 đồng.

Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo xã Giáp Trung, Quỹ Tâm hồn đẹp Hà Nội trao quà cho các em học sinh tại điểm trường Mã Lùng, xã Giáp Trung.

Sự đồng hành, sẻ chia của các thành viên Quỹ Tâm hồn đẹp đã góp phần tiếp thêm động lực đến trường, thắp sáng thêm ước mơ, hy vọng cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa.