Quỹ Tâm hồn đẹp Hà Nội hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tại 2 điểm trường
Ngày 22 và 23-9, qua sự kết nối của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Quỹ Tâm hồn đẹp (Hà Nội) đã trao hỗ trợ bữa ăn trưa cho 2 điểm trường tại xã Đường Thượng và Giáp Trung năm học 2026 – 2027 từ nguồn hỗ trợ của anh Bùi Thành Mạnh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiên Lý.
Hai điểm trường được hỗ trợ có tổng số 86 học sinh. Gồm: 43 học sinh tiểu học tại điểm trường Cờ Cải, xã Đường Thượng; 43 học sinh tiểu học và mầm non tại điểm trường Mã Lùng, xã Giáp Trung với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng/điểm trường.
Nhân dịp này, Quỹ đã trao hỗ trợ 5.000.000 đồng cho thầy trò điểm trường Cờ Cải để mua sắm thiết bị, dụng cụ nấu ăn; tặng 3 suất học bổng, 49 suất quà, nhiều đồ dùng cần thiết và tổ chức Trung thu cho các em học sinh tại điểm trường Mã Lùng với tổng số tiền trên 15.500.000 đồng.
Sự đồng hành, sẻ chia của các thành viên Quỹ Tâm hồn đẹp đã góp phần tiếp thêm động lực đến trường, thắp sáng thêm ước mơ, hy vọng cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202609/quy-tam-hon-dep-ha-noi-ho-tro-bua-an-trua-cho-hoc-sinh-tai-2-diem-truong-62b5c31/