Không chỉ là xuất xứ thuần túy, hàng hóa phải đáp ứng quy tắc cụ thể

Xác định xuất xứ hàng hóa là căn cứ quan trọng để lựa chọn và thực hiện thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ (C/O). Tuy nhiên, không có một bộ tiêu chí duy nhất áp dụng cho tất cả các loại C/O. Với C/O mẫu B và mẫu EUR.1, doanh nghiệp cần căn cứ vào hệ thống quy định tương ứng để xác định hàng hóa có đáp ứng điều kiện xuất xứ hay không.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cơ sở pháp lý đối với C/O mẫu B gồm Nghị định số 31/2018/NĐ-CP; Thông tư số 05/2018/TT-BCT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2023/TT-BCT và Thông tư số 23/2025/TT-BCT. Đối với C/O mẫu EUR.1, cơ sở pháp lý được nêu là Thông tư số 14/2026/TT-BCT.

Ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, quy định của mẫu EUR.1 nêu cụ thể hơn về nguồn gốc con giống

Về nguyên tắc, các tiêu chí xuất xứ phổ biến gồm xuất xứ thuần túy (WO), sản xuất chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ từ một hay nhiều nước thành viên (PE) và quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR). Với hàng hóa không thuần túy, việc xác định xuất xứ có thể căn cứ vào các tiêu chí như chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC), hàm lượng giá trị khu vực hoặc địa phương (RVC/LVC), công đoạn gia công, chế biến cụ thể (SP) hoặc sự kết hợp giữa các tiêu chí.

Đối với C/O mẫu B, yếu tố quan trọng cần lưu ý là “thay đổi cơ bản”: hàng hóa được biến đổi qua quá trình sản xuất để hình thành vật phẩm thương mại mới, khác biệt về hình dạng, tính năng, đặc điểm cơ bản hoặc mục đích sử dụng so với hàng hóa ban đầu. Đây là một trong những căn cứ để xem xét quá trình sản xuất có tạo ra sự chuyển đổi đủ mức để xác định xuất xứ hay không.

Sự khác biệt giữa hai mẫu C/O thể hiện khá rõ ở tiêu chí xuất xứ thuần túy đối với nông sản, thủy sản. Chẳng hạn, với cây trồng và sản phẩm cây trồng, C/O mẫu B quy định được trồng và thu hoạch; trong khi mẫu EUR.1 quy định trồng, thu hoạch hoặc thu lượm. Với sản phẩm động vật, mẫu B đề cập sản phẩm từ động vật sống; còn EUR.1 quy định sản phẩm của động vật sống được nuôi dưỡng và sản phẩm từ giết mổ động vật được sinh ra, nuôi dưỡng tại nước thành viên.

Ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, quy định của mẫu EUR.1 nêu cụ thể hơn về nguồn gốc con giống, trong khi mẫu B xác định theo sản phẩm thu được từ hoạt động nuôi trồng. Đối với sản phẩm săn bắn, đánh bẫy, thu thập và sản phẩm đánh bắt, cách diễn đạt cũng có khác biệt: mẫu B gắn với nước xuất xứ, còn mẫu EUR.1 sử dụng phạm vi nước thành viên.

Khác biệt tiếp tục xuất hiện ở nhóm khoáng sản, tài nguyên biển và phế liệu. Với hải sản khai thác tại vùng biển quốc tế, mẫu B yêu cầu được đánh bắt bằng tàu đăng ký và được phép treo cờ nước xuất xứ; mẫu EUR.1 quy định bằng tàu của nước thành viên. Đáng chú ý, đối với điều kiện tàu, quy định mẫu EUR.1 nêu các yêu cầu về đăng ký, treo cờ và tỷ lệ sở hữu từ 50% trở lên, trong khi mẫu B không quy định chi tiết về sở hữu.

Những khác biệt này cho thấy doanh nghiệp không thể mặc nhiên sử dụng cùng một cách xác định xuất xứ cho mọi mẫu C/O. Việc đối chiếu đúng tiêu chí theo từng mẫu là điều kiện cần thiết, nhất là với các mặt hàng có nguyên liệu nhập khẩu, sản phẩm nuôi trồng hoặc hàng hóa được sản xuất qua nhiều công đoạn.

Gia công đơn giản và mức linh hoạt: Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý

Với hàng hóa không thuần túy, một trong những nội dung cần đặc biệt quan tâm là quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR). Theo Cục Xuất nhập khẩu, C/O mẫu B có thể áp dụng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) hoặc hàm lượng giá trị nội địa (LVC); trong khi C/O mẫu EUR.1 có các tiêu chí CTC, tỷ lệ nguyên liệu không có xuất xứ (VL%), công đoạn gia công, chế biến cụ thể (SP) hoặc kết hợp các tiêu chí.

Một vấn đề dễ phát sinh vướng mắc là xác định thế nào được coi là công đoạn gia công, chế biến đơn giản. Ở nhóm bảo quản, làm sạch, cả hai đều đề cập những hoạt động như bảo quản, lau chùi hoặc làm sạch, nhưng cách liệt kê có điểm khác nhau. Mẫu EUR.1 còn nêu các công đoạn như xay xát, bóc vỏ, tách hạt, xử lý đường, là ủi sản phẩm dệt may; trong khi các nội dung này không được liệt kê tương tự ở phần mẫu B.

Một số hoạt động khác cũng có cách quy định riêng. Với sơn và đánh bóng, mẫu B nêu công đoạn sơn, còn mẫu EUR.1 nêu sơn và đánh bóng đơn giản. Đối với lắp ráp, cả hai đều đề cập lắp ráp đơn giản các bộ phận; mẫu EUR.1 diễn đạt rõ hơn việc lắp ghép đơn giản để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh hoặc tháo rời. Hoạt động giết mổ cũng được liệt kê trong cả hai mẫu.

Điểm cốt lõi để nhận diện công đoạn gia công, chế biến đơn giản là hoạt động không cần sử dụng các kỹ năng đặc biệt, máy móc, dây chuyền hoặc thiết bị chuyên dụng. Những tình huống cần xem xét là đánh bóng giày da, đánh bóng kim cương, làm sạch cà phê hay rang, xay cà phê. Đây là những ví dụ đặt ra yêu cầu phải đối chiếu bản chất công đoạn và quy định áp dụng, thay vì chỉ căn cứ vào tên gọi của hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, mức linh hoạt cũng là nội dung doanh nghiệp cần lưu ý khi áp dụng quy tắc xuất xứ. Đối với tiêu chí CTC, mức linh hoạt chung của C/O mẫu B là không quá 15% trị giá FOB; trong khi mẫu EUR.1 là không quá 10% giá xuất xưởng. Với hàng dệt may, mẫu B cho phép mức không quá 15% tổng trọng lượng hoặc 15% trị giá FOB.

Cơ chế cộng gộp xuất xứ trong EVFTA

Cơ chế cộng gộp xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) cũng mở ra khả năng sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ các nước đối tác theo những điều kiện nhất định. Theo nguyên tắc, hàng hóa có xuất xứ tại một nước thành viên có thể được coi là hàng hóa có xuất xứ tại nước thành viên khác mà không cần trải qua thêm công đoạn gia công hoặc chế biến.

Ví dụ được đưa ra là doanh nghiệp Việt Nam sử dụng vải có xuất xứ Hàn Quốc theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA), sản xuất quần áo thuộc HS 61, 62 tại Việt Nam rồi xuất khẩu sang EU. Trong trường hợp đáp ứng các điều kiện của EVFTA, cơ chế cộng gộp mở rộng có thể được xem xét đối với vải có xuất xứ Hàn Quốc. Đây là điểm khác biệt so với cộng gộp thông thường, đồng thời cho thấy doanh nghiệp cần nắm rõ quy định của hiệp định và chứng từ chứng minh xuất xứ nguyên liệu.

Đối với C/O mẫu B, việc cộng gộp nguyên liệu có xuất xứ trong quá trình sản xuất hàng xuất khẩu phải đáp ứng quy tắc xuất xứ không ưu đãi theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP, Thông tư số 05/2018/TT-BCT và Thông tư số 44/2023/TT-BCT. Để chứng minh nguyên liệu đáp ứng quy tắc, thương nhân cần xuất trình Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BCT.

Một điểm cần lưu ý là khi hàng hóa trải qua nhiều công đoạn sản xuất tại Việt Nam, việc xác định xuất xứ đối với hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu B phải căn cứ trên toàn bộ quá trình sản xuất, không chỉ riêng tại nhà máy thực hiện công đoạn cuối cùng. Trường hợp doanh nghiệp mua chi tiết nhựa và bản mạch chính tại Việt Nam, có Phụ lục X, sau đó thực hiện sản xuất, gia công, lắp ráp bản mạch.

Ngoài các quy định về cộng gộp, C/O mẫu EUR.1 còn có cơ chế tự chứng nhận xuất xứ đối với lô hàng trị giá dưới 6.000 euro. Nhà xuất khẩu có thể khai báo xuất xứ trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương mại khác theo mẫu lời văn quy định. Sau đó, nhà xuất khẩu phải đăng tải chứng từ tự chứng nhận và các chứng từ liên quan lên hệ thống eCoSys trong vòng 3 ngày làm việc.

Đối với hàng nông nghiệp trong EVFTA, cần lưu ý các quy định riêng về nguồn gốc cây trồng và giới hạn trọng lượng nguyên liệu

Đối với hàng nông nghiệp trong EVFTA, cần lưu ý các quy định riêng về nguồn gốc cây trồng và giới hạn trọng lượng nguyên liệu. Một số sản phẩm trồng hoặc thu hoạch trên lãnh thổ nước thành viên vẫn phải đối chiếu quy định liên quan nếu được trồng từ hạt, củ, thân rễ, cành giâm, cành ghép hoặc các bộ phận sống khác nhập khẩu từ nước không phải thành viên EVFTA.

Khi áp dụng giới hạn trọng lượng, doanh nghiệp cần đọc đúng cách diễn đạt trong quy tắc cụ thể mặt hàng để xác định phương pháp tính. Cần lưu ý chỉ tính nguyên liệu không có xuất xứ; đồng thời có trường hợp phải kiểm tra riêng từng loại nguyên liệu theo giới hạn tương ứng và kiểm tra tổng trọng lượng kết hợp của các nhóm nguyên liệu được quy định.

Có thể thấy, quy tắc xuất xứ đối với C/O mẫu B và EUR.1 không chỉ dừng ở việc xác định nguyên liệu được sản xuất ở đâu. Doanh nghiệp còn phải xem xét toàn bộ quá trình sản xuất, tiêu chí chuyển đổi, công đoạn gia công, chế biến, mức linh hoạt, điều kiện cộng gộp và chứng từ chứng minh. Nắm chắc những quy định này sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn đúng cách xác định xuất xứ, chuẩn bị hồ sơ phù hợp và khai thác tốt hơn các cơ hội từ hoạt động xuất khẩu.