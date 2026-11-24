Ưu đãi thuế quan đi cùng quy định về xuất xứ hàng hóa

Việt Nam hiện tham gia nhiều FTA, trong đó các hiệp định thế hệ mới như EVFTA, CPTPP, UKVFTA mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường có sức mua lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hàng hóa xuất khẩu. Với mặt hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN), lợi thế không chỉ nằm ở việc giảm thuế nhập khẩu mà còn ở khả năng mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Tuy nhiên, để được hưởng các ưu đãi thuế quan trong các FTA này, mặt hàng TCMN phải đáp ứng các quy định trong các FTA, đặc biệt là quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa. Trong đó, Hiệp định EVFTA là một trong những hiệp định mang lại cơ hội đáng kể cho hàng TCMN Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU. EVFTA được đánh giá có những quy định tương đối linh hoạt về xuất xứ hàng hóa đối với nhóm hàng này, tạo điều kiện để doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu trong sản xuất mà vẫn có khả năng đáp ứng tiêu chí xuất xứ hàng hóa.

Ví dụ, với các sản phẩm mây, tre, cói, tiêu chí xuất xứ cho phép sử dụng nguyên liệu không có xuất xứ với tỷ lệ nhất định trong giá xuất xưởng hoặc đáp ứng điều kiện chuyển đổi mã HS ở cấp độ nhóm hàng. Đối với sản phẩm gốm, sứ, tiêu chí cũng có những quy định riêng về tỷ lệ nguyên liệu không có xuất xứ và công đoạn gia công, sản xuất hàng hóa.

Những quy định này mở ra dư địa cho doanh nghiệp làng nghề chủ động hơn trong lựa chọn nguyên liệu, nhất là đối với những loại vật liệu, phụ gia hoặc sản phẩm đầu vào chưa thể cung ứng đầy đủ trong nước. Tuy nhiên, khả năng tận dụng ưu đãi còn phụ thuộc vào việc doanh nghiệp phân loại đúng sản phẩm, xác định chính xác tiêu chí xuất xứ áp dụng và lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh.

Chẳng hạn, với sản phẩm mây tre đan, doanh nghiệp cần làm rõ nguồn gốc mây, tre, cói và các nguyên liệu bổ sung; quá trình sơ chế, tạo hình, đan, hoàn thiện sản phẩm có đáp ứng yêu cầu của quy tắc xuất xứ hay không. Đối với gốm sứ, việc sử dụng đất, cao lanh, men, màu và các phụ liệu khác cũng cần được theo dõi, đối chiếu với tiêu chí áp dụng cho từng mặt hàng.

Bên cạnh xuất xứ hàng hóa, các thị trường như EU còn đặt ra yêu cầu về chất lượng, an toàn sản phẩm, môi trường, trách nhiệm xã hội, thiết kế và khả năng truy xuất nguồn gốc. Do đó, đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa mới chỉ là một điều kiện để tiếp cận ưu đãi thuế quan; muốn giữ được đơn hàng và phát triển thị trường, doanh nghiệp cần đáp ứng đồng bộ các yêu cầu của đối tác.

Hỗ trợ doanh nghiệp từ hiểu quy tắc đến làm chủ thị trường

Các FTA thế hệ mới như EVFTA không chỉ tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường mà còn giúp doanh nghiệp làng nghề có điều kiện tiếp cận công nghệ, vốn và phương thức quản trị hiện đại. Để khai thác hiệu quả những lợi ích này, hoạt động xúc tiến thương mại cần tập trung vào các thị trường tiềm năng, nơi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam còn dư địa phát triển.

Thực tế cho thấy, cơ hội xuất khẩu của các làng nghề Hà Nội không chỉ phụ thuộc vào mức thuế ưu đãi mà còn nằm ở khả năng đáp ứng yêu cầu của người mua. Xu hướng tiêu dùng quốc tế đang ngày càng chú trọng sản phẩm thân thiện môi trường, mang yếu tố văn hóa bản địa, có thiết kế phù hợp, chất lượng ổn định và minh bạch về nguồn gốc. Các đơn hàng cũng đòi hỏi doanh nghiệp bảo đảm tiến độ, khả năng cung ứng và tính đồng nhất của sản phẩm.

Xu hướng tiêu dùng quốc tế đang ngày càng chú trọng sản phẩm thân thiện môi trường

Vì vậy, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA cần được triển khai theo hướng thiết thực hơn, bắt đầu từ việc phổ biến quy tắc xuất xứ theo từng nhóm hàng, hướng dẫn xác định tiêu chí xuất xứ, lập hồ sơ chứng minh nguồn nguyên liệu và quy trình sản xuất, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thủ tục chứng nhận xuất xứ. Đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt đối với các cơ sở làng nghề quy mô nhỏ, vốn còn hạn chế về nhân lực chuyên trách, kiến thức thương mại quốc tế và khả năng tiếp cận thông tin chính sách.

Trong Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2023-2025 tăng trưởng xuất khẩu 4,4-5% mỗi năm; đến năm 2030 có 6-10 nhóm hàng TCMN xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường lớn, tỷ lệ xuất khẩu hàng TCMN đạt 3-5% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Thành phố cũng chú trọng đào tạo, phổ biến kiến thức về quy tắc xuất xứ và cách đáp ứng quy tắc xuất xứ, nhằm nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi trong các FTA thế hệ mới.

Để những mục tiêu này trở thành kết quả cụ thể, bên cạnh hỗ trợ về thủ tục xuất xứ, Hà Nội cần tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cấp sản phẩm, phát triển thiết kế, cải thiện chất lượng, xây dựng thương hiệu và tăng cường truy xuất nguồn gốc. Việc kết nối các cơ sở sản xuất làng nghề với doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối và đối tác quốc tế cũng có thể giúp hình thành chuỗi cung ứng ổn định, đáp ứng yêu cầu về sản lượng, tiến độ và tiêu chuẩn thị trường.

Đối với nguyên liệu, cần quan tâm hơn đến khả năng cung ứng trong nước, khuyến khích khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu nội địa, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quản lý minh bạch nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Điều này không chỉ góp phần đáp ứng quy tắc xuất xứ mà còn tạo nền tảng cho sản xuất bền vững, giảm rủi ro trong chuỗi cung ứng.