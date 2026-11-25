Nắm vững tiêu chí xuất xứ để khai thác ưu đãi FTA

Trong thương mại quốc tế, xuất xứ hàng hóa là căn cứ quan trọng để xác định hàng hóa được sản xuất tại đâu, có đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo một hiệp định thương mại hay không. Mỗi FTA có thể thiết lập những quy tắc xuất xứ riêng, phù hợp với phạm vi cam kết và đặc điểm thương mại giữa các thành viên. Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định chính xác quy tắc áp dụng đối với từng mặt hàng, từng thị trường trước khi tổ chức sản xuất và xuất khẩu.

Doanh nghiệp cần xác định chính xác quy tắc áp dụng đối với từng mặt hàng, từng thị trường trước khi tổ chức sản xuất và xuất khẩu

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), các tiêu chí xuất xứ hàng hóa gồm: xuất xứ thuần túy (WO), xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ từ nguyên liệu có xuất xứ (PE), hàm lượng giá trị khu vực (RVC), chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) và tỷ lệ linh hoạt De Minimis.

Mỗi tiêu chí phản ánh một phương thức xác định xuất xứ khác nhau. Với tiêu chí WO, hàng hóa phải đáp ứng điều kiện xuất xứ thuần túy theo quy định. Trong khi đó, PE đề cập đến hàng hóa được sản xuất tại một nước thành viên và chỉ sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ một hoặc nhiều nước thành viên. Bản chất của tiêu chí PE là hàm lượng giá trị khu vực đạt 100%.

Đối với RVC, việc xác định xuất xứ dựa trên tỷ lệ giá trị có xuất xứ trong hàng hóa. Hai phương pháp tính gồm công thức gián tiếp, dựa trên trị giá FOB và trị giá nguyên liệu không có xuất xứ (VNM), cùng công thức trực tiếp, tính trên cơ sở trị giá nguyên liệu có xuất xứ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí phân bổ trực tiếp, lợi nhuận và các chi phí khác so với trị giá FOB.

Trong khi đó, tiêu chí CTC xác định xuất xứ thông qua sự thay đổi mã số hàng hóa ở cấp độ chương (CC), nhóm (CTH) hoặc phân nhóm (CTSH). Đây là tiêu chí đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm rõ mã HS của nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, đồng thời kiểm soát quá trình sản xuất để xác định mức độ chuyển đổi có đáp ứng yêu cầu của từng FTA hay không.

Một nội dung đáng chú ý khác là De Minimis – tỷ lệ linh hoạt cho phép một tỷ lệ nhất định nguyên liệu không có xuất xứ, dù không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa, vẫn được chấp nhận theo điều kiện của hiệp định. Cơ chế này được ví như chiếc phao cứu sinh đối với các tiêu chí CC, CTH và CTSH. Tuy nhiên, mức áp dụng không giống nhau giữa các FTA, có thể căn cứ vào trị giá hoặc trọng lượng nguyên liệu. Tỷ lệ có thể đạt mức 10% đối với một số trường hợp, trong đó có quy định riêng cho các chương từ 50 đến 63.

Những quy định này cho thấy, không thể áp dụng một cách hiểu chung về xuất xứ cho tất cả thị trường và mọi mặt hàng. Cùng một sản phẩm nhưng khi xuất khẩu sang các thị trường thuộc những FTA khác nhau, doanh nghiệp có thể phải đáp ứng những tiêu chí xuất xứ khác nhau.

Do đó, tận dụng FTA cần bắt đầu từ việc nghiên cứu quy tắc xuất xứ ngay trong khâu xây dựng phương án sản xuất, lựa chọn nhà cung cấp và tổ chức nguồn nguyên liệu. Doanh nghiệp cần rà soát nguồn gốc nguyên liệu, xác định mã HS, tính toán tỷ lệ giá trị khu vực hoặc mức độ chuyển đổi mã số hàng hóa, từ đó lựa chọn phương án đáp ứng quy tắc xuất xứ phù hợp.

Việc chủ động thực hiện từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế tình trạng đến khi chuẩn bị xuất khẩu mới phát hiện sản phẩm không đáp ứng tiêu chí xuất xứ, dẫn đến không thể khai thác ưu đãi thuế quan như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, cơ chế chứng nhận xuất xứ cũng cần được doanh nghiệp quan tâm. Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu cho thấy, tùy từng hiệp định, cơ chế chứng nhận có thể thực hiện thông qua C/O, cơ chế nhà xuất khẩu được phê duyệt (Approved Exporter) hoặc tự chứng nhận xuất xứ trong phạm vi, điều kiện quy định. Chẳng hạn như cơ chế Approved Exporter trong một số FTA như ATIGA, ACFTA, AKFTA, AJCEP, AHKFTA, AIFTA, AANZFTA và RCEP; đồng thời đề cập cơ chế tự chứng nhận xuất xứ đối với CPTPP và một số hiệp định khác.

Điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải tìm hiểu không chỉ tiêu chí xuất xứ mà cả phương thức chứng nhận áp dụng cho thị trường nhập khẩu. Nắm chắc cả hai nội dung sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong chuẩn bị hồ sơ, tổ chức hoạt động xuất khẩu và khai thác những lợi ích mà FTA mang lại.

Chống gian lận xuất xứ, bảo vệ uy tín hàng hóa Việt Nam

Nếu đáp ứng quy tắc xuất xứ là điều kiện để hàng hóa được hưởng ưu đãi FTA thì việc bảo đảm tính trung thực, minh bạch trong khai báo và chứng minh xuất xứ chính là nền tảng để duy trì lợi ích đó một cách bền vững.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng chú trọng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát xuất xứ, hoạt động kiểm tra, xác minh hàng hóa có vai trò quan trọng. Theo Cục Xuất nhập khẩu, việc kiểm tra, xác minh xuất xứ được thực hiện nhằm quản lý rủi ro, chống gian lận xuất xứ, có thể do nước xuất khẩu chủ động tiến hành hoặc phối hợp với nước nhập khẩu theo đề nghị.

Việc kiểm tra, xác minh xuất xứ được thực hiện nhằm quản lý rủi ro, chống gian lận xuất xứ

Hoạt động này được thực hiện thông qua nhiều hình thức, từ xác minh hồ sơ đến kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất. Cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu, nhà sản xuất hoặc cơ quan cấp C/O cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa. Trong trường hợp cần thiết, việc xác minh có thể được tiến hành trực tiếp tại cơ sở sản xuất của nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất.

Nội dung kiểm tra không chỉ dừng lại ở tính hợp lệ của giấy chứng nhận xuất xứ mà còn bao gồm tình trạng hoạt động của thương nhân, cơ sở sản xuất, văn phòng, hồ sơ thương nhân, hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực sản xuất, máy móc, kho bãi, nhân công và thông tin về nguyên liệu đầu vào.

Đáng chú ý, việc kiểm tra có thể được tiến hành trước khi cấp C/O khi có nghi ngờ về gian lận xuất xứ, hoặc sau khi cấp C/O nhằm phục vụ công tác quản lý rủi ro và chống gian lận. Đối với thương nhân tự chứng nhận xuất xứ, hoạt động xác minh cũng có thể được thực hiện trước hoặc sau khi cấp chứng nhận theo cơ chế tương ứng.

Những quy định này cho thấy, chứng minh xuất xứ không đơn thuần là hoàn thiện một bộ hồ sơ hành chính để phục vụ xuất khẩu. Doanh nghiệp cần có khả năng giải trình toàn bộ quá trình hình thành sản phẩm, từ nguồn nguyên liệu, nhà cung cấp đến hoạt động sản xuất thực tế. Hồ sơ phải được lưu trữ đầy đủ, thông tin kê khai phải thống nhất và có căn cứ chứng minh.

Nếu không đáp ứng yêu cầu xác minh, doanh nghiệp có thể đối mặt với nguy cơ không được công nhận xuất xứ và bị từ chối cho hưởng ưu đãi thuế quan. Một số trường hợp có thể dẫn đến việc từ chối ưu đãi như không nhận được thư trả lời xác minh đúng thời hạn, thông tin trên C/O không khớp với các chứng từ khác hoặc kết quả xác minh không được công nhận.

Đặc biệt, các biện pháp chế tài đối với vi phạm gồm tạm dừng cấp C/O trong 3 tháng đối với trường hợp đăng tải thông tin, dữ liệu không liên quan đến C/O; tạm dừng cấp C/O trong 6 tháng khi phát hiện thương nhân sử dụng chứng từ giả hoặc kê khai gian lận; thu hồi C/O đã cấp và tạm dừng cấp trong 6 tháng nếu thương nhân không hợp tác, không cung cấp hồ sơ, chứng từ hoặc cung cấp sai thông tin chứng minh xuất xứ khi tổ chức cấp C/O hậu kiểm…

Từ góc độ doanh nghiệp, đây là lời nhắc nhở về yêu cầu nâng cao năng lực quản trị xuất xứ. Việc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu không đồng nghĩa với việc hàng hóa đương nhiên không có xuất xứ Việt Nam; vấn đề quan trọng là quá trình sản xuất có đáp ứng tiêu chí xuất xứ cụ thể theo quy định hay không. Ngược lại, việc chỉ thực hiện những công đoạn gia công, lắp ráp không đáp ứng quy tắc xuất xứ cũng không thể là căn cứ để doanh nghiệp khai báo xuất xứ một cách tùy tiện.

Có thể thấy, tận dụng FTA hiệu quả không chỉ là câu chuyện tìm kiếm thị trường hay hưởng mức thuế suất thấp hơn. Đó còn là quá trình doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, quản trị nguyên liệu, hoàn thiện hồ sơ và tuân thủ quy tắc xuất xứ. Khi xuất xứ được bảo đảm bằng quy trình sản xuất thực chất và chứng từ minh bạch, ưu đãi FTA mới thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.