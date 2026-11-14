Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô: Bản lĩnh tạo nên danh dự
Hướng tới xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, Công an Thủ đô luôn siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với giáo dục chính trị tư tưởng. Với phương châm “Kỷ luật là sức mạnh”, “Bản lĩnh trước thử thách” và “Danh dự là điều thiêng liêng”, mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn bình yên Thủ đô.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-chien-sy-cong-an-thu-do-ban-linh-tao-nen-danh-du-post675673.antd