Quy tắc thay lốp ô tô sau 5 năm còn đúng trong thời đại hiện nay?

Theo Carscoops, quan niệm lốp ô tô cần được thay sau 5 năm kể từ ngày sản xuất đã tồn tại trong nhiều thập kỷ. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi liệu quy tắc trên có còn phù hợp khi công nghệ và vật liệu sản xuất lốp ngày càng phát triển.

Thực tế, mốc 5 năm vẫn là thời điểm đáng lưu ý để bắt đầu kiểm tra lốp thường xuyên hơn, nhưng không đồng nghĩa mọi bộ lốp đều phải thay ngay khi đạt đến tuổi này. Một số trường hợp lốp có thể tiếp tục sử dụng thêm 6-7 năm hoặc lâu hơn nếu được bảo quản và kiểm tra đúng cách.

Quan niệm lốp ô tô cần được thay sau 5 năm kể từ ngày sản xuất đã tồn tại trong nhiều thập kỷ.

Lốp xe vẫn lão hóa ngay cả khi không sử dụng

Khi mua lốp mới, người dùng không nên chỉ quan tâm đến việc lốp chưa từng được lắp lên xe mà cần kiểm tra cả thời điểm sản xuất. Lốp tồn kho lâu ngày vẫn bị lão hóa, dù chưa trải qua quá trình vận hành.

Ngày sản xuất được thể hiện bằng mã 4 chữ số trên thành lốp. Hai chữ số đầu cho biết tuần sản xuất, hai chữ số cuối là năm sản xuất. Chẳng hạn, mã 3526 có nghĩa lốp được sản xuất vào tuần thứ 35 của năm 2026.

Vì vậy, khi mua lốp, người dùng nên ưu tiên sản phẩm có ngày sản xuất gần thời điểm mua nhất. Những bộ lốp sản xuất từ vài tháng trước vẫn có thể sử dụng bình thường, nhưng nếu đã tồn kho gần một năm, người mua nên cân nhắc mức giá và yêu cầu cửa hàng có chính sách giảm giá phù hợp.

Ngày sản xuất được thể hiện bằng mã 4 chữ số trên thành lốp.

Nguyên nhân khiến lốp cũ mất an toàn nằm ở quá trình lão hóa cao su. Theo thời gian, các hợp chất trong cao su bị biến đổi do quá trình oxy hóa nhiệt, khiến vật liệu dần mất đi những đặc tính ban đầu.

Ở giai đoạn đầu, các vết nứt có thể rất nhỏ, khó nhận biết bằng mắt thường. Tuy nhiên, chúng sẽ phát triển theo thời gian, đặc biệt tại thành lốp. Khi xuất hiện các vết nứt rõ rệt, khả năng chịu lực của lốp có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ hư hỏng hoặc nổ lốp khi xe đang chạy.

Quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn trong môi trường nhiệt độ cao. Những chiếc xe thường xuyên đỗ ngoài trời nắng, di chuyển trên mặt đường nóng hoặc hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt cần được kiểm tra lốp thường xuyên hơn.

Ngược lại, lốp được bảo quản trong kho tối, khô ráo có thể lão hóa chậm hơn nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình này. Điều đó cũng đúng với lốp dự phòng, kể cả khi chúng ít hoặc chưa từng được sử dụng.

Đáng chú ý, lốp dự phòng đặt bên ngoài xe hoặc dưới gầm xe còn phải chịu tác động trực tiếp từ nắng, mưa, bụi bẩn và các yếu tố môi trường, do đó cần được quan tâm đúng mức.

Ngoài nhiệt độ, tia cực tím (UV), ozone và môi trường có nhiều muối cũng góp phần đẩy nhanh quá trình xuống cấp của cao su. Việc sử dụng lốp với áp suất không đúng tiêu chuẩn cũng làm tăng nhiệt độ khi vận hành. Đặc biệt, lốp non hơi phải chịu ma sát và biến dạng lớn hơn, khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Các nhà sản xuất khuyến nghị thay lốp ở mốc nào?

Theo khuyến nghị của Michelin được Carscoops dẫn lại, lốp xe nên được kiểm tra định kỳ bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp ít nhất mỗi năm một lần khi đã đạt 5 năm tuổi.

Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất xem giai đoạn lốp đạt 6-8 năm tuổi là thời điểm cần đặc biệt chú ý, với tần suất kiểm tra ít nhất 2 lần mỗi năm. Việc thay thế thường được khuyến nghị trong khoảng 8-10 năm và lốp cần được thay mới khi đạt 10 năm tuổi, kể cả khi bề ngoài vẫn còn khá tốt.

Khi kiểm tra, kỹ thuật viên sẽ tập trung vào thành lốp, nơi chịu nhiều áp lực trong quá trình xe vận hành. Các vết nứt, biến dạng hoặc dấu hiệu hư hỏng tại khu vực này đều có thể cảnh báo nguy cơ mất an toàn.

Việc thay thế thường được khuyến nghị trong khoảng 8-10 năm và lốp cần được thay mới khi đạt 10 năm tuổi.

Bên cạnh đó, phần mặt lốp, các rãnh gai và vai lốp cũng cần được kiểm tra để phát hiện vết nứt, vật thể lạ hoặc những hư hỏng khác. Trong một số trường hợp, kỹ thuật viên còn phải tháo lốp để kiểm tra tình trạng bên trong.

Về mối liên hệ giữa tuổi lốp và quãng đường sử dụng, Carscoops cho rằng những chiếc xe chạy khoảng 15.000 dặm mỗi năm (tương đương 24.140km) thường có thể phải thay lốp do độ mòn trước khi chạm đến giới hạn tuổi thọ 5 năm.

Ngược lại, những chiếc xe chỉ di chuyển khoảng 5.000 dặm mỗi năm (khoảng 8.050km) hoặc ít hơn có khả năng vẫn còn gai lốp tương đối tốt sau nhiều năm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa lốp còn đủ an toàn để tiếp tục sử dụng, bởi độ mòn và tuổi cao su là hai yếu tố cần được đánh giá riêng biệt.

Như vậy, quy tắc 5 năm không phải là thời hạn bắt buộc phải thay lốp trong mọi trường hợp, mà nên được xem như một mốc cảnh báo để người dùng tăng cường kiểm tra. Thay vì chỉ dựa vào số km đã đi hoặc độ sâu gai lốp, chủ xe cần chú ý cả ngày sản xuất, tình trạng cao su và điều kiện bảo quản để quyết định thời điểm thay thế.

Theo Carscoops