Quy tắc tài chính 20/4/10 khi mua ô tô: Công thức tính toán chi phí sở hữu để không bị áp lực nợ nần

Quy tắc 20/4/10 là một hướng dẫn tài chính đơn giản dành cho người mua xe, theo đó cần trả trước 20% giá trị xe, vay không quá 4 năm và tổng chi phí liên quan đến xe, bao gồm trả góp, bảo hiểm, bảo dưỡng và nhiên liệu, không vượt quá 10% thu nhập gộp hàng tháng.

Mục đích của quy tắc này là giúp người mua tránh rơi vào tình trạng nợ nần quá mức khi sở hữu ô tô.

Tính toán kỹ lưỡng chi phí mua xe giúp tránh áp lực tài chính theo quy tắc 20/4/10 khi sở hữu ô tô. ﻿Ảnh: Jalopnik

Tuy nhiên, với giá xe mới trung bình hiện nay đã vượt 50.000 USD, cùng mức trả góp trung bình khoảng 772 USD mỗi tháng, nhiều người đặt câu hỏi liệu quy tắc 20/4/10 còn khả thi? Thực tế, khoảng 20% các khoản vay mua xe mới trong năm 2025 có mức trả góp hàng tháng từ 1.000 USD trở lên, khiến quy tắc này trở nên khó áp dụng với nhiều người.

Khả năng áp dụng quy tắc phụ thuộc vào mức thu nhập và loại xe mà người mua lựa chọn. Những người có thu nhập cao và mua xe hợp lý thường dễ tuân thủ hơn. Trong khi đó, với mức thu nhập trung bình tại Mỹ khoảng 63.128 USD mỗi năm, việc mua một chiếc xe 80.000 USD theo quy tắc này là rất khó khăn.

Lý do của quy tắc 20/4/10 dựa trên sự khấu hao trung bình của xe mới, mất khoảng 20% giá trị trong năm đầu và 40% sau ba năm. Việc trả trước 20% giúp tránh tình trạng nợ vượt giá trị xe, vốn đang là vấn đề lớn khi gần 30% xe đổi trả cuối năm 2025 có giá trị nợ cao hơn giá trị thực của xe, trung bình khoảng 7.214 USD.

Thời gian vay 4 năm được khuyến nghị nhằm hạn chế chi phí lãi suất. Ví dụ, một khoản vay 42.300 USD với lãi suất 6,5% trong 4 năm sẽ có khoản trả góp khoảng 1.003 USD mỗi tháng và tổng lãi hơn 5.850 USD. Trong khi đó, vay 6 năm giảm trả góp hàng tháng xuống còn 711 USD nhưng tổng lãi tăng lên gần 8.900 USD, khiến người vay phải trả thêm hơn 3.000 USD để giảm áp lực trả góp hàng tháng.

Ngoài khoản trả góp, chi phí liên quan đến xe như bảo hiểm, nhiên liệu, phí đăng ký và bảo dưỡng cũng cần được tính toán kỹ lưỡng. Theo số liệu từ AAA, tổng chi phí này khoảng 5.747 USD mỗi năm. Cộng với khoản trả góp hàng năm, tổng chi phí sở hữu xe có thể lên tới gần 17.800 USD, tương đương khoảng 10% thu nhập của người có mức lương 177.830 USD mỗi năm.

Với những người có thu nhập khoảng 120.000 USD mỗi năm, khả năng chi trả cho xe theo quy tắc 20/4/10 là khoảng 12.000 USD mỗi năm cho tất cả chi phí xe. Sau khi trừ các chi phí cố định, người mua có thể trả khoảng 521 USD mỗi tháng cho khoản vay, tương đương mua xe khoảng 27.500 USD sau khi trả trước 20%. Đây là mức giá phù hợp với các mẫu xe mới giá rẻ hoặc xe đã qua sử dụng.

Người có thu nhập thấp hơn, ví dụ 75.000 USD mỗi năm, sẽ gặp khó khăn hơn khi tuân thủ quy tắc này. Sau khi trừ chi phí cố định, số tiền còn lại cho trả góp chỉ khoảng 146 USD mỗi tháng, tương đương mua xe giá khoảng 7.250 USD. Trong trường hợp này, người mua phải cân nhắc lựa chọn xe cũ, sử dụng phương tiện công cộng hoặc chấp nhận phá vỡ quy tắc tài chính để sở hữu xe.

Như vậy, quy tắc 20/4/10 vẫn là một chuẩn mực tài chính hữu ích để kiểm soát chi phí sở hữu xe, nhưng việc áp dụng thực tế cần linh hoạt tùy thuộc vào thu nhập và lựa chọn xe của từng người.