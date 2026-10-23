Quy tắc hẹn hò 3-6-9: 9 tháng đầu có thể tiết lộ tương lai của một mối quan hệ

Quy tắc hẹn hò 3-6-9 được hiểu như thế nào?

Theo Susan Trombetti, chuyên gia mai mối kiêm Giám đốc điều hành công ty Exclusive Matchmaking, quy tắc 3-6-9 không phải là một quan niệm hoàn toàn mới. Tuy nhiên, cách gọi ngắn gọn khiến lý thuyết này được nhiều người chú ý. Nội dung chính chia 9 tháng đầu của tình yêu thành 3 giai đoạn, tương ứng với những thay đổi thường gặp trong quá trình hai người tìm hiểu nhau.

Từ 0 đến 3 tháng: Say đắm trong cảm xúc mới mẻ

Khi mới bắt đầu hẹn hò, các cặp đôi thường dành nhiều sự quan tâm cho nhau và dễ bị cuốn hút bởi những điểm tốt của đối phương. Những buổi gặp gỡ, tin nhắn hay cuộc trò chuyện đều mang lại cảm giác háo hức, khiến mối quan hệ trở nên lãng mạn và đầy kỳ vọng.

Quy tắc hẹn hò 3-6-9 chia 9 tháng đầu của một mối quan hệ thành 3 giai đoạn: say đắm, đối mặt với khác biệt và cân nhắc khả năng gắn bó lâu dài. Ảnh minh họa

Ở thời điểm này, mỗi người có thể chưa nhận ra những khác biệt trong tính cách, lối sống hoặc quan điểm. Hình ảnh về đối phương đôi khi được nhìn qua lăng kính tích cực, trong khi những hạn chế chưa bộc lộ rõ hoặc chưa trở thành vấn đề đáng kể.

Từ 3 đến 6 tháng: Khác biệt dần bộc lộ

Sau khoảng thời gian đầu ngập tràn cảm xúc, hai người có xu hướng nhìn nhận nhau thực tế hơn. Những thói quen từng được bỏ qua có thể bắt đầu gây khó chịu; sự khác biệt trong cách giao tiếp, quan điểm sống hoặc kỳ vọng về tình yêu cũng dễ dẫn đến bất đồng.

Theo Trombetti, đây thường là giai đoạn các cặp đôi bắt đầu trải qua những cuộc tranh luận nghiêm túc hơn. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở nguyên nhân khiến hai người mâu thuẫn, mà còn ở cách họ trao đổi, lắng nghe và tìm hướng giải quyết.

Bất đồng là điều khó tránh khỏi trong một mối quan hệ. Nếu cả hai biết tôn trọng quan điểm của nhau, thẳng thắn chia sẻ cảm xúc và cùng tìm cách tháo gỡ vấn đề, những va chạm có thể giúp họ hiểu nhau hơn. Ngược lại, cách ứng xử thiếu tôn trọng hoặc liên tục né tránh mâu thuẫn có thể cho thấy những khó khăn cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Từ 6 đến 9 tháng: Cân nhắc khả năng gắn bó lâu dài

Khi bước sang giai đoạn này, các cặp đôi có thể bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về tương lai. Thay vì chỉ quan tâm đến cảm xúc hiện tại, mỗi người dần xem xét liệu hai bên có tương đồng về giá trị sống, mục tiêu cá nhân và mong muốn xây dựng mối quan hệ hay không.

Trombetti cho rằng đây là lúc mỗi người tự đặt ra những câu hỏi quan trọng: Đối phương có thực sự phù hợp với mình? Hai người có muốn tiếp tục đồng hành trong thời gian dài? Mối quan hệ có đủ nền tảng để cả hai cùng đầu tư tình cảm và công sức?

Những đánh giá này không nhất thiết dẫn đến quyết định chia tay hay cam kết lâu dài ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng có thể giúp mỗi người hiểu rõ hơn nhu cầu của bản thân, đồng thời xác định hướng đi phù hợp cho mối quan hệ.

Quy tắc 3-6-9 có phải thước đo đáng tin cậy?

Theo chuyên gia mai mối Susan Trombetti, các mốc thời gian trong quy tắc 3-6-9 có thể là cơ sở tham khảo để mọi người quan sát diễn biến tình cảm. Bà thường khuyến nghị nên dành khoảng 3 tháng tìm hiểu đối phương trước khi chính thức bước vào một mối quan hệ, dù cách tiếp cận này có thể khiến giai đoạn lãng mạn ban đầu được tính từ thời điểm muộn hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị xem quy tắc 3-6-9 như một gợi ý để nhìn nhận mối quan hệ, thay vì dùng những mốc thời gian cố định để đánh giá mức độ phù hợp của hai người. Ảnh minh họa

Trong khoảng tháng thứ 3 đến tháng thứ 6, những khác biệt và bất đồng có thể giúp hai người hiểu rõ hơn về tính cách, cách ứng xử cũng như khả năng giải quyết vấn đề của nhau. Đến giai đoạn từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 9, mỗi người có thêm trải nghiệm để cân nhắc mức độ phù hợp và triển vọng của mối quan hệ.

Dẫu vậy, tiến trình phát triển tình cảm không giống nhau ở tất cả các cặp đôi. Những người đã quen biết từ trước có thể nhận ra điểm tương đồng hoặc khác biệt sớm hơn. Trong khi đó, mức độ trưởng thành, kinh nghiệm tình cảm và hoàn cảnh sống cũng có thể ảnh hưởng đến cách mỗi người xây dựng sự gắn kết.

Vì thế, quy tắc 3-6-9 không nên được xem là công thức chính xác để dự đoán một mối quan hệ có thành công hay không. Các mốc thời gian chỉ mang tính tham khảo, không phải căn cứ khoa học để kết luận rằng mọi cặp đôi đều trải qua những giai đoạn giống nhau.

Điều quan trọng hơn là cách hai người đối xử với nhau, khả năng giao tiếp trung thực, tôn trọng ranh giới cá nhân và cùng giải quyết những vấn đề phát sinh. Thay vì quá chú trọng việc mối quan hệ đã kéo dài bao nhiêu tháng, mỗi người có thể sử dụng những giai đoạn này như dịp nhìn lại cảm xúc, nhu cầu và mức độ phù hợp của cả hai.