Việc thay lốp sau 5 năm sử dụng lâu nay được xem là quy tắc bất thành văn đối với nhiều tài xế, ngay cả khi xe chạy rất ít. Tuy nhiên, công nghệ sản xuất lốp ngày càng tiến bộ khiến không ít người đặt câu hỏi liệu quy tắc này có còn nguyên giá trị hay không.

Quy tắc '5 năm phải thay lốp' có còn đúng với lốp ô tô hiện đại ngày nay? Ảnh: Carscoops

Để kiểm tra tuổi lốp, người dùng chỉ cần nhìn vào mã số 4 chữ số trên thành lốp, trong đó hai chữ số đầu thể hiện tuần sản xuất và hai chữ số cuối là năm. Quy tắc thay lốp sau 5 năm đã được khuyến nghị từ nhiều thập niên trước, khi công nghệ cao su chưa phát triển như ngày nay.

Câu trả lời ngắn gọn là quy tắc 5 năm vẫn giữ nguyên giá trị trong hầu hết các trường hợp, nhưng ngay cả các nhà sản xuất cũng e ngại khi xem đây là mốc thay thế tuyệt đối. Trong thực tế, lốp có thể sử dụng được 6 đến 7 năm hoặc lâu hơn trong những điều kiện nhất định, nhưng sau khi vượt qua mốc 5 năm, người dùng cần theo dõi kỹ lưỡng hơn.

Khi mua lốp mới, người dùng nên chọn những bộ lốp có thời gian sản xuất gần nhất, lý tưởng là trong vòng 3 tháng trở lại đây. Ví dụ, vào thời điểm giữa năm 2026, khách hàng nên ưu tiên lốp sản xuất từ tháng 7 đến tháng 9. Nếu chọn lốp sản xuất cuối năm 2025, tuổi thọ của lốp đã mất đi một năm trước khi đến tay người dùng.

Những bộ lốp cũ thường được nhân viên bán hàng cố bán gấp để giải phóng kho, vì vậy nếu mua, khách hàng nên yêu cầu mức giảm giá tương ứng. Lốp để lâu trở nên nguy hiểm vì cao su lão hóa theo thời gian, dễ hình thành các vết nứt li ti ban đầu chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi nhưng dần trở nên rõ rệt.

Khi phát hiện vết nứt trên thành lốp, người dùng phải thay ngay vì nguy cơ nổ lốp là rất cao.

Quá trình lão hóa diễn ra do cao su bị phân hủy bởi oxy, còn gọi là thoái hóa nhiệt oxy hoá. Ngoài yếu tố thời gian, nhiệt độ cao, bức xạ tia UV, ozone và môi trường nhiều muối đều khiến lốp mau chóng xuống cấp. Lốp xe cũng già nhanh hơn nếu thường xuyên chạy ở khu vực nhiều nắng nóng, trong khi áp suất bơm không đúng cũng làm lốp nóng lên nhiều hơn khi di chuyển.

Lốp dự phòng cất trong cốp xe cũng không tránh khỏi lão hóa, dù tốc độ chậm hơn so với lốp tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và khói bụi. Theo khuyến nghị của Michelin, lốp sau 5 năm sử dụng cần được kiểm tra bởi thợ chuyên nghiệp ít nhất một lần mỗi năm. Trong giai đoạn từ 6 đến 8 năm, lốp được xếp vào nhóm rủi ro cao, cần kiểm tra ít nhất hai lần mỗi năm.

Từ 8 đến 10 năm, các nhà sản xuất khuyến nghị thay lốp, đồng thời bắt buộc thay mới khi lốp đã tròn 10 năm tuổi. Khi kiểm tra, các thợ chuyên nghiệp sẽ xem xét các vết nứt trên bề mặt thành lốp, bộ phận chịu trọng lượng chính của xe, sau đó kiểm tra phần đỉnh và gai lốp để phát hiện hư hại do vật thể lạ. Vai lốp nơi tiếp giáp giữa thành lốp và gai lốp cũng nằm trong danh sách kiểm tra.

Với những xe chạy khoảng 15.000 dặm (khoảng 24.000 km) mỗi năm, lớp gai lốp sẽ mòn đến mức cần thay thế trước khi lốp đạt mốc 5 năm. Ngược lại, những xe chỉ chạy khoảng 5.000 dặm (khoảng 8.000 km) mỗi năm có thể khiến lốp trông vẫn còn mới, nhưng tuổi thọ của cao su vẫn là yếu tố quyết định cần được đánh giá cẩn thận.