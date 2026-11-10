Quy tắc '5 năm' cho lốp xe còn đúng không?

Quy tắc phổ biến cho rằng lốp xe trên 5 năm dù ít sử dụng cũng nên thay mới để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, công nghệ lốp hiện nay có thể cho phép sử dụng lâu hơn, nhưng việc kiểm tra kỹ càng vẫn rất quan trọng.

Lốp xe dù còn mới nhưng đã sử dụng trên năm năm cần được kiểm tra kỹ để đảm bảo an toàn khi vận hành. Ảnh: Carscoops

Ngày nay, việc kiểm tra tuổi lốp trở nên dễ dàng hơn nhờ mã số bốn chữ số trên thành lốp thể hiện tuần và năm sản xuất.

Quy tắc 5 năm này được đặt ra từ nhiều thập kỷ trước, khi công nghệ lốp chưa phát triển như hiện nay. Mặc dù vậy, nhiều nhà sản xuất vẫn thận trọng khi đưa ra giới hạn rõ ràng về tuổi thọ lốp. Có trường hợp lốp có thể dùng đến sáu, bảy năm hoặc lâu hơn, nhưng sau năm năm, người dùng nên chú ý theo dõi kỹ lốp xe.

Khi mua lốp mới, không phải lúc nào lốp cũng được sản xuất gần với thời điểm mua. Ví dụ, năm 2026, nên ưu tiên chọn lốp sản xuất trong vòng ba tháng gần nhất để đảm bảo tuổi thọ tối đa. Lốp sản xuất từ cuối năm 2025 trở về trước có thể đã mất một năm tuổi thọ trước khi đến tay người dùng và thường được giảm giá để tiêu thụ nhanh.

Lốp xe bị lão hóa theo thời gian do cao su bị phân hủy bởi oxy và các yếu tố môi trường. Quá trình này gây ra các vết nứt nhỏ trên bề mặt lốp, ban đầu rất nhỏ nhưng theo thời gian sẽ trở nên rõ ràng và làm giảm độ an toàn của lốp.

Ngoài tuổi, các yếu tố như khí hậu nóng, áp suất bơm không đúng, tia UV, ozone và môi trường có muối cũng làm tăng tốc độ lão hóa lốp. Lốp dự phòng dù không sử dụng cũng bị lão hóa theo thời gian, đặc biệt nếu để ngoài trời tiếp xúc với ánh nắng và mưa.

Michelin khuyến nghị kiểm tra lốp ít nhất một lần mỗi năm khi lốp đã trên năm năm tuổi. Giai đoạn từ sáu đến tám năm được xem là có rủi ro cao hơn, nên kiểm tra kỹ càng hơn. Lốp nên được thay thế bắt buộc khi đạt tuổi từ 10 năm trở lên.

Kỹ thuật viên kiểm tra lốp sẽ chú ý đến các vết nứt ở thành lốp, phần gai và vai lốp, cũng như các hư hại do vật thể lạ. Kiểm tra cả mặt trong lốp cũng rất quan trọng để đảm bảo an toàn.

Việc thay lốp mỗi năm năm không hẳn là lãng phí nếu xe chạy nhiều, ví dụ trên 15.000 dặm mỗi năm, vì mòn gai lốp sẽ đến mức pháp luật quy định phải thay. Với xe chạy ít, lốp có thể còn tốt nhưng vẫn cần kiểm tra kỹ để tránh rủi ro.