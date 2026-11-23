TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng với việc tiếp tục các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá đã cho thấy hiệu quả, Quỹ dự kiến xem xét hỗ trợ phòng, chống tác hại của rượu bia, tăng cường vận động và giảm những nguy cơ sức khỏe liên quan đến chất lượng không khí, khí hậu.

Nguồn lực có thể được dùng để truyền thông thay đổi hành vi, xây dựng môi trường thuận lợi cho sức khỏe và nâng cao năng lực của y tế cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Định hướng trên được đưa ra tại hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm và định hướng kế hoạch năm 2027 của Quỹ Phòng bệnh”, do Quỹ tổ chức tại thành phố Quảng Ninh. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành, địa phương, cơ sở y tế, trường đại học, chuyên gia, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Đo kết quả trước khi nhân rộng

TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, cho biết gánh nặng bệnh tật ngày càng gắn với các bệnh không lây nhiễm và những nguy cơ từ hành vi, dinh dưỡng, môi trường.

Theo bà, công tác phòng bệnh cần được tổ chức để người dân được chăm sóc và quản lý sức khỏe qua từng giai đoạn của cuộc đời. Y tế cơ sở giữ vai trò trực tiếp, với sự tham gia của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng.

Các chuyên gia điều hành phiên thảo luận tại hội nghị.

Các hoạt động dự kiến được hỗ trợ gồm truyền thông giúp người dân thay đổi thói quen, xây dựng môi trường thuận lợi cho sức khỏe và nâng cao năng lực của y tế cơ sở.

Với các mô hình triển khai thí điểm, Quỹ định hướng thu thập dữ liệu theo dõi và đánh giá kết quả để có căn cứ quyết định mô hình nào có thể nhân rộng.

Sáng kiến của các cơ quan báo chí và đơn vị nhằm xây dựng môi trường không khói thuốc trong cộng đồng.

Trong nghiên cứu, Quỹ ưu tiên các đề tài phục vụ thực thi chính sách hoặc thử nghiệm, đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng bệnh tại cộng đồng và tuyến y tế cơ sở.

Quỹ cũng định hướng khai thác dữ liệu sẵn có, đánh giá tác động và xem xét hiệu quả của từng biện pháp so với chi phí triển khai. Khi lựa chọn hoạt động, Quỹ sẽ cân nhắc nhu cầu thực tế, bằng chứng khoa học, tính khả thi và khả năng đo lường kết quả để sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Đưa phòng bệnh vào công việc của tuyến cơ sở

Quỹ xác định y học lối sống là cách kết nối các hoạt động phòng bệnh với những thói quen hằng ngày. Cách tiếp cận này chú trọng ăn uống lành mạnh, vận động, giấc ngủ, quản lý căng thẳng, tránh các chất có hại và tăng cường kết nối xã hội.

PGS.TS. Phạm Việt Cường, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội chia sẻ tại hội nghị.

Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Thị Dung, Phó Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, trình bày cách vận dụng y học lối sống trong chăm sóc sức khỏe ở từng giai đoạn của cuộc đời. Tham luận tập trung vào việc đưa mô hình này vào thực hành tại tuyến y tế cơ sở.

Ở lĩnh vực dinh dưỡng, PGS.TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cập nhật tình hình tại Việt Nam, các biện pháp can thiệp đã triển khai và những chính sách liên quan. Nội dung này cung cấp thêm căn cứ để đại biểu trao đổi về cách đưa dinh dưỡng vào các hoạt động phòng bệnh mà Quỹ dự kiến hỗ trợ.

PGS.TS Phạm Thị Dung, Phó Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ tại chương trình.

Để hoàn thiện kế hoạch năm 2027, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh mong tiếp tục nhận được góp ý từ các bộ, ngành, địa phương, đơn vị chuyên môn và đối tác. Những góp ý từ thực tiễn sẽ giúp Quỹ xác định lĩnh vực cần ưu tiên, chọn mô hình phù hợp với điều kiện từng địa phương và làm rõ cách phối hợp khi triển khai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Qua quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch, Quỹ hướng tới việc huy động nguồn lực cho những hoạt động phòng bệnh cần hỗ trợ, đồng thời kết nối chuyên gia với các đơn vị triển khai để chia sẻ kinh nghiệm. Kết quả từ các mô hình tại cộng đồng sẽ giúp Quỹ và địa phương có thêm căn cứ để tổ chức công tác phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân.