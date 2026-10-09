Quỹ Phòng bệnh tập trung hoàn thiện tổ chức, đảm bảo vận hành hiệu quả

Tại trụ sở Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Quý IV năm 2026 của Quỹ Phòng bệnh.

Đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ và Quỹ Phòng bệnh tham dự cuộc họp.

Khẩn trương kiện toàn tổ chức, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Quỹ Phòng bệnh được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-BYT ngày 1/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngay sau khi thành lập, đi vào hoạt động, Quỹ đã khẩn trương triển khai củng cố tổ chức, phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động.

Quỹ đã cơ bản hoàn thành việc rà soát nhân sự, tài chính, xác lập cơ sở tổ chức, phân công trách nhiệm và triển khai các hoạt động thường xuyên. Đồng thời, đơn vị rà soát các hợp đồng, kế hoạch nhiệm vụ của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đang thực hiện và còn hiệu lực, bảo đảm việc chuyển tiếp, triển khai nhiệm vụ được thực hiện theo quy định.

Cùng với đó, Quỹ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn, xây dựng môi trường không khói thuốc. Đơn vị cũng chủ trì tổ chức hai cuộc họp nhóm kỹ thuật về phòng, chống bệnh không lây nhiễm và phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ chuyên môn, cập nhật chính sách và rà soát tình hình thực tiễn.

Trong công tác xây dựng chính sách, Quỹ phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ Pháp chế tham gia xây dựng, cung cấp các báo cáo đánh giá, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo kế hoạch rà soát nhiệm vụ, có 7 nội dung đã hoàn thành và 10 nội dung tiếp tục được triển khai trong quý IV/2026. Các nhiệm vụ tập trung vào ba nhóm trọng tâm: hoàn thiện tổ chức và cơ chế vận hành; tiếp tục thực hiện, hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2026; chuẩn bị kế hoạch hoạt động năm 2027.

Giám đốc Quỹ Phòng bệnh Trần Khánh Thu phát biểu, báo cáo làm rõ thêm về Quỹ Phòng bệnh. Ảnh: Trần Minh

Tăng cường phối hợp, bảo đảm hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực

Tại cuộc họp, lãnh đạo Quỹ Phòng bệnh và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế tập trung thảo luận về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong quý IV/2026, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và các đề xuất nhằm tăng cường phối hợp giữa các đơn vị.

Các đại biểu cũng trao đổi về định hướng lĩnh vực ưu tiên, phương án hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kinh phí, xây dựng khung kế hoạch hoạt động, đồng thời rà soát công tác cán bộ và các nội dung liên quan đến củng cố, hoàn thiện tổ chức của Quỹ.

Lãnh đạo Quỹ Phòng bệnh phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, việc đưa Quỹ Phòng bệnh vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện y tế, kinh tế - xã hội và năng lực quản trị quốc gia.

Theo Thứ trưởng, Quỹ cần tập trung phối hợp với các Cục, Vụ liên quan để thống nhất các nhóm nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động hiệu quả; huy động và điều phối hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội; tăng cường năng lực dự phòng, chủ động ứng phó sớm với các nguy cơ y tế công cộng. Qua đó, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, giảm chi phí điều trị và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về công tác tổ chức, Thứ trưởng yêu cầu Quỹ Phòng bệnh phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề án vị trí việc làm, gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan, tổng hợp và trình lãnh đạo Bộ xem xét, thống nhất thông qua.

Trên cơ sở đề án được hoàn thiện, Quỹ cần quán triệt và thực hiện các quy chế về tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động theo quy định.

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Đối với cơ chế phối hợp, Thứ trưởng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa Cục Phòng bệnh và Quỹ Phòng bệnh trong tuần cuối tháng 10/2026. Đây sẽ là căn cứ để các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm rõ trách nhiệm và tăng cường hiệu quả phối hợp trong quá trình thực hiện.

Thứ trưởng đồng thời đề nghị Quỹ Phòng bệnh tập trung phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng, bổ sung các quy định và căn cứ liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, trong đó có việc phân bổ kinh phí và tất toán các hợp đồng chuyển tiếp từ giai đoạn Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá sang Quỹ Phòng bệnh. Quá trình thực hiện cần đặt trọng tâm vào tăng cường quản trị, bảo đảm tính minh bạch và kiểm soát rủi ro.

"Mọi nội dung, chương trình, kế hoạch cần căn cứ theo Nghị định 165, không trùng lắp, đúng nguyên tắc, đúng nội dung", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng yêu cầu Quỹ Phòng bệnh phối hợp với Cục Phòng bệnh xây dựng công văn tham mưu lãnh đạo Bộ ký gửi các địa phương, nhằm đôn đốc tiến độ giải ngân các dự án và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Việc rà soát, hoàn thiện tổ chức, cơ chế phối hợp và các quy định về kế hoạch, tài chính được xác định là những nhiệm vụ quan trọng để Quỹ Phòng bệnh vận hành hiệu quả, bảo đảm tiến độ công việc trong những tháng cuối năm 2026 và tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh