Ngày 23/11, tại Quảng Ninh, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm và định hướng kế hoạch năm 2027 của Quỹ Phòng bệnh”, với sự tham dự của đầu mối các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chuyên môn, Viện nghiên cứu, trường đại học, bệnh viện cùng các chuyên gia...

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thanh Hà).

Phát biểu tại hội nghị, TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, cho biết, những năm qua, công tác phòng bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng được Đảng, Nhà nước và ngành Y tế quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống y tế. Thực tiễn cho thấy, gánh nặng bệnh tật không chỉ đến từ các bệnh truyền nhiễm mà còn ngày càng gia tăng từ các bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ về hành vi, môi trường, dinh dưỡng, rượu bia, thuốc lá và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

“Điều này đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy và phương thức tổ chức các hoạt động phòng bệnh; chuyển mạnh từ tập trung vào khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục trong suốt vòng đời của mỗi người dân. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của y tế cơ sở, sự tham gia của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong triển khai các giải pháp phòng bệnh”, TS.BS Trần Khánh Thu nhấn mạnh.

TS.BS Trần Khánh Thu, Giám đốc Quỹ Phòng bệnh phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Ảnh: Thanh Hà).

Theo Giám đốc Quỹ Phòng bệnh, sự ra đời của Quỹ mở ra định hướng mới trong huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng bệnh. Trên cơ sở kế thừa kết quả, kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quỹ Phòng bệnh sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động có hiệu quả, đồng thời từng bước mở rộng phạm vi hỗ trợ sang các lĩnh vực ưu tiên khác.

TS.BS Trần Khánh Thu cho rằng, việc chuyển đổi từ một quỹ có phạm vi hoạt động chuyên biệt sang một quỹ hỗ trợ toàn diện hơn đòi hỏi đổi mới tư duy, phương thức tổ chức, cơ chế phối hợp và cách thức sử dụng nguồn lực. Vì vậy, hội nghị là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện những vấn đề sức khỏe ưu tiên, đề xuất mô hình và giải pháp phù hợp, làm cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi ba nội dung chính: Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chia sẻ kinh nghiệm và các mô hình trong công tác phòng bệnh; Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2027 của Quỹ Phòng bệnh - nội dung quan trọng nhất của Hội nghị.

Các đại biểu chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Hà).

Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi nhiều nội dung chuyên môn liên quan đến xu hướng phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng. PGS.TS Phạm Thị Dung, Phó Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, trình bày chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe theo chu kỳ vòng đời, tiếp cận y học lối sống: Từ mô hình đến thực hành tại y tế cơ sở”.

PGS.TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, giới thiệu chuyên đề “Cập nhật tình trạng dinh dưỡng, can thiệp dinh dưỡng và chính sách về dinh dưỡng tại Việt Nam”. Hội nghị cũng có nội dung nghiên cứu về “Bền vững tài chính cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá: Ngân sách cần thiết, nguồn huy động và kinh nghiệm quốc tế” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng thực hiện...

Thông qua các chuyên đề và trao đổi thực tiễn, hội nghị hướng tới chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động phòng bệnh, đánh giá những mô hình can thiệp, khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo lãnh đạo Quỹ Phòng bệnh, năm 2027 Quỹ sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời từng bước mở rộng phạm vi hỗ trợ theo hướng phòng bệnh chủ động, can thiệp từ sớm và kiểm soát các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe. Trong đó, y học lối sống được xác định là một khung tiếp cận nhằm kết nối các hoạt động phòng bệnh, chú trọng dinh dưỡng lành mạnh, hoạt động thể lực, giấc ngủ, quản lý căng thẳng, tránh các chất nguy hại và tăng cường kết nối xã hội.

Các lĩnh vực Quỹ dự kiến xem xét hỗ trợ gồm: phòng, chống tác hại của rượu bia; dinh dưỡng trong phòng bệnh; tăng cường hoạt động thể lực; sức khỏe tâm thần; các nguy cơ liên quan đến không khí, khí hậu và môi trường; nghiên cứu, ứng dụng phục vụ đánh giá hiệu quả can thiệp. Hoạt động hỗ trợ dự kiến tập trung vào truyền thông thay đổi hành vi, xây dựng môi trường thuận lợi cho sức khỏe, nâng cao năng lực y tế cơ sở, triển khai các mô hình thí điểm có đánh giá và tăng cường dữ liệu theo dõi.

Chuyên gia điều hành thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Hà)

Đối với hoạt động nghiên cứu, Quỹ định hướng ưu tiên các đề tài gắn với thực thi chính sách, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp tại cộng đồng, y tế cơ sở; tăng cường phân tích chi phí - hiệu quả, đánh giá tác động và khai thác dữ liệu hiện có. Việc lựa chọn hoạt động được đặt trên cơ sở nhu cầu thực tế, bằng chứng khoa học, tính khả thi và khả năng đo lường kết quả, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tạo cơ sở nhân rộng những mô hình phù hợp.

Giám đốc Quỹ Phòng bệnh mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp từ các bộ, ngành, địa phương, đơn vị chuyên môn và đối tác nhằm xác định đúng các lĩnh vực ưu tiên, lựa chọn mô hình phù hợp và hoàn thiện phương thức phối hợp. Đây là cơ sở để Quỹ từng bước phát huy vai trò huy động, hỗ trợ nguồn lực, kết nối chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: Thanh Hà).