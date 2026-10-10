Quỹ Phòng bệnh giám sát công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại Cà Mau

Đoàn công tác Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) do BSCKII Trần Thanh Tùng – Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát và hỗ trợ triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Cà Mau; đồng thời tổ chức tập huấn tư vấn cai nghiện thuốc lá, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ sở.

Thực hiện kế hoạch giám sát thường quy về kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, đoàn giám sát Quỹ Phòng bệnh do BSCKII Trần Thanh Tùng – Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát và hỗ trợ công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Cà Mau.

Tiếp và làm việc với Đoàn có TTƯT, BSCKII Trần Hiến Khóa – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, cùng đại diện các khoa, phòng của Trung tâm.

Đoàn kiểm tra của Quỹ Phòng bệnh làm việc tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: CDC Cà Mau

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã nghe Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh năm 2026, đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ghi nhận những kết quả Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua, BSCKII Trần Thanh Tùng đề nghị đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, chủ động xây dựng nội dung thực hiện cụ thể trong 3 tháng cuối năm, bảo đảm các hoạt động được triển khai đúng tiến độ; đồng thời đề nghị đơn vị khẩn trương phối hợp với Trường Đại học Y dược Cần thơ để thực hiện hoạt động Nghiên cứu tại tỉnh (PGAT).

TTƯT, BSCKII Trần Hiến Khóa tiếp thu các ý kiến của đoàn và cam kết tiếp tục phối hợp, triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá theo đề nghị của đoàn.

Tại Cà Mau, đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Cà Mau. Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận những kết quả tích cực của đơn vị trong triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ đơn vị trong quá trình thực hiện.

Đoàn tiếp tục tham dự lớp Tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại UBND xã U Minh. Phát biểu khai mạc, BSCKII Trần Thanh Tùng nhấn mạnh việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên và nhân viên y tế thôn là cần thiết, góp phần xây dựng mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng – lực lượng "cánh tay nối dài" trong công tác tuyên truyền và tư vấn cai nghiện thuốc lá.

Tại lớp tập huấn, TTƯT, BSCKII Trần Hiến Khóa đã trực tiếp truyền đạt các nội dung về tư vấn cai nghiện thuốc lá, qua đó góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ sở.

Hoạt động giám sát, kiểm tra và tập huấn là dịp để đoàn công tác nắm bắt tình hình triển khai, kịp thời hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Cà Mau.