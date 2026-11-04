Quỹ Phát triển đất khắc phục nguồn vốn nhàn rỗi, nâng cao tính khả thi trong sử dụng

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với Quỹ Phát triển đất về tình hình hoạt động 10 tháng năm 2026

Sáng 4/11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì buổi làm việc với Quỹ Phát triển đất về tình hình hoạt động 10 tháng năm 2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Báo cáo tại buổi làm việc, Quỹ Phát triển đất thông tin, trong 10 tháng năm 2026, đơn vị đã cơ bản bảo đảm cân đối thu, chi tài chính. Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn an toàn, hiệu quả cũng được quỹ chú trọng.

Đơn vị đã duy trì việc bảo toàn và phát triển vốn đúng quy định. Công tác theo dõi tiến độ các dự án và giải ngân được thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Giám đốc Quỹ Phát triển đất tỉnh Lâm Đồng Võ Thăng Long báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị

Tính đến hết tháng 10/2026, tổng nguồn vốn chủ sở hữu của quỹ đạt hơn 2.620 tỷ đồng, giảm gần 67 tỷ đồng so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do quỹ thực hiện nộp hoàn trả ngân sách nhà nước theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với số tiền hơn 101 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động tài chính, tổng doanh thu và thu nhập khác của quỹ đạt hơn 69 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi tài khoản và không phát sinh doanh thu từ phí ứng vốn.

Trong những tháng cuối năm 2026, quỹ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị tổng hợp các dự án có nhu cầu ứng vốn đã được UBND tỉnh phê duyệt đề án hoặc giao thực hiện.

Lãnh đạo Quỹ Phát triển đất tại buổi làm việc

Quỹ thường xuyên liên lạc, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và UBND các xã, phường để lập kế hoạch, bố trí nguồn vốn hoàn trả vốn ứng.

Công tác theo dõi sát sao tình hình công nợ, tích cực đôn đốc các đơn vị hoàn trả nợ gốc và thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản phí ứng vốn phát sinh sẽ được đơn vị chú trọng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Quỹ Phát triển đất và các đơn vị liên quan tập trung làm rõ nhiều vấn đề như tỷ lệ vốn điều lệ chênh lệch so với đầu năm; quy định về trích nguồn vốn phí ủy thác; xây dựng kế hoạch sử dụng vốn hàng năm và trung hạn giai đoạn 2026 - 2030...

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp yêu cầu Quỹ Phát triển đất sử dụng vốn phải đạt tính khả thi cao, tránh tình trạng có vốn không sử dụng, gây lãng phí nguồn lực ngân sách

Giao nhiệm vụ cho Quỹ Phát triển đất thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu đơn vị khắc phục ngay tình trạng ứng vốn ngân sách kém hiệu quả. Nguồn vốn "nhàn rỗi" tại quỹ còn nhiều, chủ yếu mang đi gửi ngân hàng, không tạo ra giá trị thặng dư cho phát triển kinh tế - xã hội.

Quỹ cần chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch sử dụng vốn năm 2026, cũng như giai đoạn 2026 - 2030. Việc sử dụng vốn phải đạt tính khả thi cao, tránh tình trạng có vốn không sử dụng, gây lãng phí nguồn lực ngân sách, nhất là trong đầu tư công. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp lưu ý, Quỹ Phát triển đất chủ động các biện pháp thu hồi những khoản ứng vốn đã quá hạn đối với các công trình, dự án. Trên cơ sở này, đơn vị phối hợp với Sở Tài chính, chủ đầu tư đề xuất đưa vào nguồn vốn đầu tư công trung hạn, cũng như hằng năm để làm cơ sở Nhà nước thanh toán vốn.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị Quỹ Phát triển đất khẩn trương làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh xây dựng kế hoạch ứng vốn cho năm 2027

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu, trong quá trình hoạt động, tất cả những vấn đề liên quan, Ban Điều hành, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất phải gửi kế hoạch để Ban Kiểm soát thẩm định, có ý kiến. Trên cơ sở thẩm định đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật mới áp dụng triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đề nghị Quỹ Phát triển đất khẩn trương làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh xây dựng kế hoạch ứng vốn cho năm 2027. Các đơn vị tuyệt đối không để nguồn vốn nhàn rỗi, gây "điểm nghẽn", tạo dư địa cho sự phát triển.