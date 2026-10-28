Quy Nhơn United thua tiếc nuối trước TP. Hồ Chí Minh

Nhập cuộc đầy quyết tâm, TP. Hồ Chí Minh chủ động đẩy cao đội hình, gây sức ép lên khung thành Quy Nhơn United.

Phút thứ 10, tận dụng hàng phòng ngự lỏng lẻo của đội khách, Quang Trường đã thực hiện đường tạt bóng bên cánh phải để Công Thành bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa TP. Hồ Chí Minh vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng ở những giây bù giờ cuối cùng giúp TP. Hồ Chí Minh giành trọn 3 điểm, đẩy Quy Nhơn United (áo cam) vào thế khó trên bảng xếp hạng. Ảnh: Quy Nhơn United

Sau bàn thua, Quy Nhơn United nỗ lực đẩy cao nhịp độ tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những cố gắng của đội khách được đền đáp ở phút 61. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, ngoại binh Adeljakobsen của Quy Nhơn United chọn vị trí thuận lợi, dứt điểm thành công, san bằng tỷ số.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với kết quả hòa, kịch tính bất ngờ xuất hiện ở những giây bù giờ cuối cùng. Tận dụng khoảnh khắc hàng phòng ngự Quy Nhơn United mất tập trung, TP. Hồ Chí Minh ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-1.

Cũng trong chiều 28-10, các trận đấu muộn còn lại ghi nhận kết quả: Thái Nguyên hòa 1-1 với Long An, Hưng Yên thắng Huế với tỷ số 4-1.

Kết quả này tạo ra sự xáo trộn đáng kể trên bảng xếp hạng. CLB Hưng Yên tạm thời vươn lên dẫn đầu với 13 điểm sau 5 vòng đấu. Thất bại sát nút trước TP. Hồ Chí Minh, Quy Nhơn United tạm tụt xuống vị trí thứ 10 chỉ với 4 điểm trong tay.