Quy Nhơn United chia điểm với Huế trên sân nhà

Cả CLB Quy Nhơn United và Huế đều bước vào trận đấu với quyết tâm tìm kiếm 3 điểm sau thất bại ở vòng mở màn. Bởi vậy, cuộc đối đầu trên sân Quy Nhơn mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, nhất là khi mùa giải mới chỉ bắt đầu và mỗi điểm số đều có thể tạo thêm sự tự tin cho chặng đường phía trước.

Trong hiệp 1, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Đội bóng Cố đô nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát bóng, trong khi Quy Nhơn United gặp khó trong việc tổ chức những pha lên bóng có sức đe dọa.

Thế trận vì thế diễn ra tương đối giằng co, thiếu những tình huống sắc nét để tạo nên khác biệt. Khán giả trên sân Quy Nhơn phải chờ sang hiệp 2 mới được chứng kiến những diễn biến đáng chú ý.

Thanh Phong (bên phải) ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp CLB Quy Nhơn United vượt lên dẫn trước. Ảnh: Nguyễn Dũng

Phút 56, Quy Nhơn United có cơ hội phá vỡ thế bế tắc khi được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Thanh Phong thực hiện thành công, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng đến ở thời điểm trận đấu đang cần một cú hích, mở ra hy vọng để đội bóng đất Võ hướng đến chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài lâu. Chỉ ít phút sau, Huế tìm được bàn gỡ hòa, đưa trận đấu trở lại thế trận cân bằng. Bàn thua khiến lợi thế mà Quy Nhơn United vừa tạo dựng nhanh chóng bị xóa bỏ, đẩy đội chủ nhà vào thế phải tiếp tục tìm kiếm bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại.

Quy Nhơn United không thể giữ trọn lợi thế sân nhà và chấp nhận chia điểm ở vòng 2. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tuy nhiên, những nỗ lực trong những phút cuối không thể giúp Quy Nhơn United tạo ra khác biệt để giữ trọn 3 điểm trên sân nhà. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, mỗi đội có thêm một điểm sau vòng 2. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của vòng 2 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027.

Ở trận đấu trước đó trong ngày 11-10, Khatoco Khánh Hòa giành chiến thắng 4-1 trước CLB Công an Nhân dân trên sân nhà, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Trong khi đó, Quy Nhơn United tạm đứng thứ 9 với 1 điểm.