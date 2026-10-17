Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

Bước vào trận đấu trên sân Bà Rịa, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh bố trí đội hình thi đấu với sơ đồ 4-4-1-1, trong đó, thủ môn Văn Sơn trấn giữ khung thành, còn Gia Việt đảm nhiệm vị trí cao nhất trên hàng công.

Trước sức ép của đội chủ nhà, các cầu thủ Quy Nhơn United không tránh khỏi những thời điểm chao đảo. Bình Minh Sài Gòn đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tạo ra những tình huống đáng chú ý. Đáng kể nhất là pha dứt điểm hiểm hóc của Duy Nam đưa bóng tìm đến đúng xà ngang trong sự tiếc nuối của đội chủ nhà.

Quy Nhơn United (áo trắng) gặp nhiều khó khăn trước sức ép của Bình Minh Sài Gòn. Ảnh: VPF

Sau những phút đầu tập trung phòng ngự, Quy Nhơn United dần lấy lại thế trận và tìm cách tổ chức các đợt phản công. Tuy nhiên, những pha phối hợp giữa các tuyến chưa thực sự ăn ý khiến đội khách gặp khó trong việc đưa bóng đến gần khung thành đối phương.

Sự thiếu kết nối ở khâu triển khai tấn công khiến các cơ hội tạo ra chưa đủ sức chuyển hóa thành bàn thắng. Hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp với tỷ số 0-0.

Thế trận trở nên sôi động hơn sau giờ nghỉ. Phút 52, Bình Minh Sài Gòn khai thông thế bế tắc bằng pha đánh đầu ngược đầy bất ngờ của cầu thủ vừa vào sân thay người Quốc Khánh, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Ban huấn luyện Quy Nhơn United nhanh chóng điều chỉnh nhân sự, đưa Minh Hiếu và Thanh Phong vào sân nhằm tăng cường sức tấn công.

Đội bóng đất võ nỗ lực tìm cách thay đổi cục diện nhưng vẫn chưa thể có được niềm vui chiến thắng. Ảnh: VPF

Nỗ lực của Quy Nhơn United được đền đáp ở phút 64. Trong một tình huống cố định, Long Vũ bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vào lưới Bình Minh Sài Gòn, san bằng tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào những phút cuối, Quy Nhơn United lại không thể bảo toàn thế trận. Phút 82, trung vệ Hữu Lâm bật cao đánh đầu đưa Bình Minh Sài Gòn vượt lên dẫn 2-1.

Bị đẩy vào thế rượt đuổi, đội bóng đất võ càng tỏ ra rời rạc trong lối chơi. Đến phút bù giờ hiệp 2, sai sót trong khâu xử lý bóng của hàng phòng ngự tạo điều kiện để Quốc Khánh ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bình Minh Sài Gòn.

Với 1 điểm sau 3 vòng đấu, Quy Nhơn United tạm tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.