Mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay, phường Quy Nhơn đã nhanh chóng tổ chức sơ tán 42 hộ với 162 nhân khẩu khỏi các vị trí nguy hiểm

Di dời khẩn cấp dân cư khỏi vùng sạt lở

Theo dự báo, từ ngày 27.11 đến sáng 30.11, khu vực tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất.

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 27.11 của Chủ tịch UBND tỉnh, Gia Lai Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Quy Nhơn đã kích hoạt phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân lên hàng đầu.

Qua rà soát đặc điểm địa bàn đô thị ven biển, ven đầm và các khu vực chân núi, phường Quy Nhơn xác định 5 điểm xung yếu cần đặc biệt lưu ý khi mưa bão kéo dài.

Để hoàn thành việc di dời an toàn, phường Quy Nhơn đã huy động 84 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều lực lượng

Các khu vực này gồm: Núi Một (tổ dân phố 19 và 20) với 37 hộ dân sống dọc taluy dương và taluy âm; Núi Bà Hỏa (tổ dân phố 17) có 11 hộ; khu dân cư dưới chân núi dọc đường Hoàng Văn Thụ nối dài (tổ dân phố 16) với 35 hộ; khu vực Hải Minh (tổ dân phố 1) có 20 hộ nằm trên nền đất yếu và khu xóm Bến đò, xóm Đăng (tổ dân phố 22) với 385 hộ nằm trong vùng trũng thấp.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, tính đến 11h30 ngày 28.11, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 42 hộ với 162 nhân khẩu khỏi các vị trí nguy hiểm. Cụ thể, tổ dân phố 19 di dời 29 hộ (106 nhân khẩu), tổ dân phố 20 di dời 8 hộ (36 nhân khẩu) và khu vực núi Bà Hỏa thuộc tổ dân phố 16 di dời 5 hộ (20 nhân khẩu).

Theo ông Toàn, để hoàn thành việc di dời an toàn, phường đã huy động 84 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều lực lượng. Trong đó, lực lượng quân sự giữ vai trò nòng cốt với 42 người (gồm bộ đội thường trực và dân quân), phối hợp cùng 12 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, lực lượng công an, trung tâm sự nghiệp công và cán bộ khu phố trực tiếp đến từng nhà hỗ trợ người dân di chuyển.

Tại các điểm sơ tán tập trung như trụ sở các tổ dân phố, khu phố và Trường Tiểu học Đống Đa, UBND phường đã bố trí đầy đủ chỗ ăn nghỉ tạm thời, dự trữ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm.

Ngoài ra, phường cũng vận động các hộ dân có nhà ở kiên cố đón nhận người thân, hàng xóm đến ở xen ghép trong những ngày mưa lớn.

Chủ động khơi thông ngập úng, trực ban 24/24 giờ

Song song với việc di dời dân, mưa lớn bất thường đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường và khu vực trũng thấp như chợ Đầm, đường Hà Huy Tập, khu vực đường Trần Thị Dừa - Dương Bá Trạc.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn cũng cho biết thêm, phường đã làm việc trực tiếp với Ban Quản lý Dịch vụ công (Sở Xây dựng) và Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định để khẩn trương xử lý thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) rào chắn cảnh báo điểm sạt lở trên núi Một và di dời dân những địa điểm xung yếu

Cùng với đó, các xe thông tin lưu động liên tục phát loa cảnh báo đến từng ngõ xóm, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản và chủ động chấp hành lệnh di dời khi có tình huống xấu.

Hiện tại, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai của phường gồm 345 người cùng toàn bộ thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ.

Trong những ngày tới, địa phương tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở tại Núi Một, núi Bà Hỏa, Hải Minh và vùng trũng xóm Đăng, xóm Đò.

Phường cũng rà soát kỹ danh sách các hộ cần sơ tán bổ sung, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.