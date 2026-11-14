Quy Nhơn: Phát hiện 403 sản phẩm trang sức giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định 403 sản phẩm trang sức giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 3,42 tỷ đồng. Đây là kết quả từ đợt kiểm tra, đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, trang sức ở phường Quy Nhơn, do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai triển khai.

Trước đó, ngày 27/10, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại 3 cơ sở vàng bạc, trang sức, gồm: Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H, Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cụ thể, tại Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng H, cơ quan Công an phát hiện 138 sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels. Quá trình điều tra không chỉ làm rõ hoạt động thu mua, kinh doanh hàng hóa vi phạm mà còn phát hiện việc trực tiếp gia công sản phẩm giả mạo nhãn hiệu ngay tại cơ sở. P.TT, thợ kim hoàn của doanh nghiệp thừa nhận đã gia công 43 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Kết quả giám định cho thấy, 138 sản phẩm trang sức có chứa kim loại vàng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, tổng giá trị vi phạm hơn 1,14 tỷ đồng.

Tại Công ty TNHH Hiệu vàng bạc T, lực lượng chức năng xác định 124 sản phẩm trang sức giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 1,24 tỷ đồng. Số hàng hóa này được thu mua từ một số tiệm vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh rồi đưa về Gia Lai tiêu thụ.

Còn tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý M, kết quả giám định xác định 141 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Van Cleef & Arpels, với tổng giá trị hơn 1,03 tỷ đồng. Số trang sức này được cơ sở thu mua từ người dân, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn được đưa lên quầy trưng bày, kinh doanh.

Đáng chú ý, qua 3 vụ việc, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ những phương thức khác nhau trong việc đưa hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vào hoạt động kinh doanh, từ trực tiếp gia công tại cơ sở đến thu mua từ các nguồn bên ngoài rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Việc phát hiện, khởi tố các vụ án góp phần ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.