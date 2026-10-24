Quy Nhơn 'mạnh tay' với nạn xin ăn, chăn dắt trẻ em

Chính quyền phường Quy Nhơn nhanh chóng vào cuộc xử lý trước thông tin phản ánh một phụ nữ bế bé gái đi xin tiền ở một số tuyến đường nội thành Quy Nhơn

Chính quyền vào cuộc khẩn trương

Vụ việc một phụ nữ bế bé gái đi xin tiền ở phường Quy Nhơn (Gia Lai) gây bức xúc dư luận những ngày qua, đã được chính quyền địa phương nhanh chóng chỉ đạo xác minh, làm rõ. Người liên quan đã được mời làm việc và cam kết không để sự việc tái diễn.

Ngày 24.10, UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một phụ nữ bế bé gái đi xin tiền trên các tuyến đường, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, xử lý vụ việc.

Trước đó, theo phản ánh, người phụ nữ thường xuất hiện trên các tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn, bế theo một bé gái tiếp cận người đi đường để xin tiền, với lý do cháu bé mắc bệnh nặng. Hình ảnh người phụ nữ đưa trẻ nhỏ đến những nơi đông người trong thời tiết nắng nóng khiến nhiều người lo ngại về sức khỏe và sự an toàn của cháu bé.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T.T.L., cho biết cháu bé là con gái của ông P.V.C. (sinh năm 1970, trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) và bà N.T.N.Đ., Bà L. cho biết mình chung sống với ông C. và đang chăm sóc cháu bé trong thời gian ông C. đi làm.

Theo trình bày của bà L., do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có tiền trang trải sinh hoạt và mua sữa cho cháu bé nên bà đã đưa trẻ ra đường xin tiền.

Tối 22.10, Công an phường Quy Nhơn cũng đã làm việc với ông P.V.C. để xác minh những thông tin liên quan.

Hiện nay phường Quy Nhơn đang ra quân quyết liệt, triển khai các giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý tình trạng người ăn xin, lang thang, cơ nhỡ

Tại buổi làm việc, ông C. cho biết không biết việc bà L. đưa cháu bé đi xin tiền và khẳng định không yêu cầu bà thực hiện việc này. Ông C. trình bày do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa có tiền mua sữa cho con nên bà L. nảy sinh ý định đưa cháu bé đi xin tiền để mua sữa.

Ông C. cam kết không để bà L. tiếp tục đưa con gái đi xin ăn; nếu sự việc tái diễn, ông xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Không khoan nhượng” với tội phạm chăn dắt trẻ em

Liên quan đến việc một phụ nữ bế bé gái đi ăn xin tại một số tuyến đường nội thành Quy Nhơn, trao đổi với phóng viên, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn thông tin, ngay khi nhận được phản ánh, chính quyền địa phương đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất nhằm tìm ra giải pháp hỗ trợ nhân đạo, phù hợp cho các hoàn cảnh cơ nhỡ thực sự.

Tuy nhiên, ông Phan Tuấn Hoàng cũng khẳng định, chính quyền địa phương giữ quan điểm không khoan nhượng với tội phạm. Nếu qua quá trình xác minh phát hiện có dấu hiệu của hành vi chăn dắt, lợi dụng trẻ em để ăn xin trục lợi, địa phương sẽ cương quyết xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo kế hoạch triển khai, hiện nay phường Quy Nhơn đang triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý tình trạng người ăn xin, lang thang, cơ nhỡ. Qua đó, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự xã hội và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh.

Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn khẳng định, khi phát hiện có dấu hiệu của hành vi chăn dắt, lợi dụng trẻ em để ăn xin trục lợi, địa phương sẽ cương quyết xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật

Lãnh đạo phường Quy Nhơn giao Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Sự nghiệp công và Công an phường phối hợp tổ chức ra quân kiểm tra đột xuất trên địa bàn, tuyến đường có nguy cơ phát sinh tình trạng này.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xác minh, phân loại và xử lý theo quy định đối với các trường hợp lang thang, cơ nhỡ, xin ăn; đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng trẻ em, giả bệnh tật để xin ăn, chăn dắt trẻ em hoặc tổ chức, môi giới, ép buộc người khác tham gia xin ăn.

Ông Phan Tuấn Hoàng nhấn mạnh, phường Quy Nhơn sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để tình trạng xin ăn, chăn dắt trẻ em diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị và hình ảnh địa phương.

Người dân khi phát hiện các trường hợp lang thang, cơ nhỡ, xin ăn, đặc biệt là các dấu hiệu lợi dụng trẻ em, giả bệnh tật để xin ăn hoặc chăn dắt trẻ em, vui lòng phản ánh đến ông Nguyễn Quốc Phong, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn (SĐT: 0914.040.075) để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý.