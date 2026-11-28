Tăng trưởng công nghiệp tiếp tục hỗ trợ nhu cầu nhà xưởng xây sẵn trong trung hạn. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 3,33 triệu m², chiếm gần một nửa nguồn cung khu vực, tiếp đến là Đồng Nai (2,19 triệu m²) và Tây Ninh (1,45 triệu m²). Quỹ nhà xưởng đã mở rộng đáng kể so cùng kỳ nhưng hầu như không có diện tích mới đưa vào khai thác trong quý.

Tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 91,4%. Nguồn cung không đổi so quý trước, nên mức giảm theo quý phản ánh diện tích trống gia tăng. Tây Ninh đạt tỷ lệ lấp đầy 94,7%. Với nguồn cung thấp nhất trong ba khu vực, tỷ lệ lấp đầy tại Tây Ninh phản ánh phần diện tích hiện hữu đang có khách thuê. Đồng Nai đạt 93,7%. Là địa phương sở hữu nguồn cung lớn nhất khu vực phía nam, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ lấp đầy 88,3%.

Giá chào thuê thuần bình quân đạt 129.700 đồng/m²/tháng, giảm 0,3% theo quý nhưng tăng 1,9% theo năm. Thành phố Hồ Chí Minh duy trì mức cao nhất với 134.600 đồng/m²/tháng, giảm 0,4% theo quý nhưng tăng 2,4% theo năm. Đồng Nai đạt 129.500 đồng/m²/tháng, giảm 0,3% theo quý và tăng 0,8% theo năm. Với tỷ lệ lấp đầy cùng giảm, dư địa tăng giá tại hai thị trường này trong ngắn hạn còn hạn chế. Tây Ninh có giá thuê thấp nhất, đạt 119.300 đồng/m²/tháng, tăng 0,1% theo quý, và 3% theo năm.

Tăng trưởng công nghiệp tiếp tục hỗ trợ nhu cầu nhà xưởng xây sẵn trong trung hạn, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong 9 tháng năm 2026 tăng 10,9% tại Thành phố Hồ Chí Minh 12,6% tại Đồng Nai và 15% tại Tây Ninh. Tuy nhiên, diễn biến tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tăng trưởng sản xuất chưa nhất thiết chuyển hóa ngay thành nhu cầu thuê mới, khi nhiều doanh nghiệp vẫn ưu tiên tối ưu hóa công suất tại các nhà xưởng hiện hữu trước khi mở rộng.

Trong giai đoạn 2026-2028, thị trường dự kiến bổ sung khoảng 1,28 triệu m² nguồn cung mới, tương đương 18% nguồn cung hiện hữu. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 66% tổng nguồn cung tương lai. Cạnh tranh giữa các dự án được dự báo sẽ gia tăng, với lợi thế thuộc về những nhà xưởng có mức chi phí hợp lý, diện tích linh hoạt và hạ tầng đồng bộ.

Về hạ tầng, sân bay Long Thành đã bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 9/2026 và hướng tới khai thác thương mại vào cuối năm, trong khi cao tốc Bến Lức-Long Thành được đặt mục tiêu thông xe toàn tuyến trong cùng tháng. Tuyến cao tốc này kết nối trực tiếp khu vực Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh) với Đồng Nai, sân bay quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép-Thị Vải, qua đó được kỳ vọng rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường nhà xưởng tại hai địa phương này.