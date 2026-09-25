Quỹ Nhà ở thành phố Đồng Nai có vốn điều lệ ban đầu 3 ngàn tỷ đồng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình trình bày tờ trình của UBND thành phố tại kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Đồng Nai có tốc độ đô thị hóa nhanh, công nghiệp và dịch vụ phát triển; nhu cầu về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động ngày càng tăng. Việc cấp vốn điều lệ ban đầu cho Quỹ Nhà ở địa phương là cần thiết để tạo nguồn lực đầu tư, tạo lập nhà ở phục vụ các đối tượng theo quy định và thực hiện chương trình phát triển nhà ở thành phố Đồng Nai đến năm 2030.

Theo tờ trình của UBND thành phố, giai đoạn 2026-2030, thành phố cần khoảng 60.364 căn nhà ở xã hội, 3.105 căn nhà ở cho lực lượng vũ trang và 298 căn nhà ở công vụ, với tổng kinh phí dự kiến 46.215 tỷ đồng. Việc cấp vốn cho Quỹ Nhà ở địa phương được thực hiện theo các quy định hiện hành, bảo đảm đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huỳnh Việt Cường trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

Ngày 12-6-2026, thành phố khởi công Dự án Nhà ở xã hội cho thuê Long Bình tại phường Long Bình, có diện tích khoảng 12,17ha, quy mô khoảng 10 ngàn căn hộ. Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của thành phố Đồng Nai và là dự án đầu tiên trên cả nước được triển khai thực hiện sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW.

Giai đoạn 1 của dự án gồm 2 block chung cư cao 20 tầng với khoảng 1 ngàn căn hộ cho thuê, diện tích từ 30-70m², vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.360 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 là 1 năm kể từ ngày khởi công đến khi đưa công trình vào sử dụng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tổ chức quản lý, sử dụng nguồn vốn và vốn điều lệ của Quỹ Nhà ở thành phố theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm nguyên tắc hạch toán độc lập, hiệu quả kinh tế - xã hội và tuân thủ các quy định về quản lý tài chính. Tiến độ cấp vốn điều lệ phải phù hợp với nhu cầu và tiến độ triển khai thực tế của các dự án đầu tư.

HĐND thành phố đề nghị rà soát, đánh giá nhu cầu thuê nhà ở thực tế để lựa chọn các dự án nhà ở xã hội cho thuê phù hợp; xây dựng phương án quản lý, vận hành quỹ nhà cho thuê công khai, minh bạch, đúng đối tượng; bảo đảm duy tu, bảo dưỡng công trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.