Quy mô tài sản giảm 25% xuống 11,5 tỷ USD, chấm dứt hợp đồng tư vấn với quỹ của Vanguard

Theo thông tin được Financial Investment News đăng tải ngày 16/11/2026, công ty quản lý đầu tư Sprucegrove Investment Management Ltd có trụ sở tại Canada đang triển khai các thủ tục đóng cửa hoạt động. Lộ trình chấm dứt hoạt động dự kiến bao gồm việc hoàn tất phân phối tài sản cho khách hàng vào ngày 21/12/2026.

Được thành lập từ năm 1993, Sprucegrove vận hành theo mô hình công ty quản lý đầu tư độc lập do đội ngũ nhân viên sở hữu. Doanh nghiệp này kiên trì theo đuổi chiến lược đầu tư cổ phiếu quốc tế theo trường phái giá trị, phục vụ tệp khách hàng chủ yếu là các quỹ hưu trí, định chế tài chính và nhà đầu tư tổ chức.

Tuy nhiên, quy mô tài sản quản lý của Sprucegrove đã thu hẹp đáng kể trong những năm gần đây. Theo số liệu công bố, tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị tài sản do công ty quản lý chỉ còn khoảng 11,5 tỷ USD, giảm khoảng 25% so với năm liền trước. Đà suy giảm này phản ánh áp lực lớn mà quỹ phải đối mặt trong việc duy trì hiệu suất sinh lời và giữ chân dòng vốn tổ chức.

Trong thư thông báo gửi tới khách hàng, ban lãnh đạo Sprucegrove cho biết môi trường đầu tư những năm gần đây diễn biến bất lợi đối với phong cách đầu tư giá trị mà công ty theo đuổi. Việc tài sản quản lý sụt giảm mạnh, đi kèm dự báo khách hàng sẽ tiếp tục rút vốn trong thời gian tới, khiến quy mô vận hành không còn đủ lớn để duy trì hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả trong dài hạn.

Liên quan đến quá trình thu hẹp hoạt động, hồ sơ công bố ngày 10/11/2026 của Vanguard International Value Fund xác nhận Sprucegrove đã thông báo chấm dứt hợp đồng tư vấn đầu tư, dự kiến có hiệu lực vào khoảng ngày 21/12/2026. Trước thời điểm rút lui, công ty quản lý quỹ của Canada này đảm nhận vai trò quản lý khoảng 1/3 tổng tài sản của Vanguard International Value Fund. Phía Vanguard cũng cho biết sẽ loại bỏ toàn bộ thông tin về Sprucegrove khỏi danh sách các đơn vị tư vấn đầu tư của quỹ ngay sau khi hợp đồng chính thức chấm dứt.

Rời ghế cổ đông lớn tại PNJ từ đầu tháng 10 trước khi thị giá rơi về đáy hơn một thập kỷ

Trước khi thông tin đóng cửa hoạt động được công bố, nhóm quỹ thành viên thuộc Sprucegrove Investment Management Ltd đã thực hiện thoái bớt vốn tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, vào đầu tháng 10/2026, các quỹ thành viên của tổ chức này đã bán ra tổng cộng khoảng 6,6 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ, sàn HoSE).

Sau giao dịch bán ra nói trên, tổng lượng cổ phiếu PNJ do nhóm quỹ ngoại nắm giữ giảm từ mức hơn 25,8 triệu đơn vị (tương ứng tỷ lệ 5,04% vốn điều lệ) xuống còn hơn 19,2 triệu đơn vị (tương ứng tỷ lệ 3,75%). Với việc tỷ lệ sở hữu lùi xuống dưới ngưỡng 5%, nhóm quỹ liên quan đến Sprucegrove chính thức không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp bán lẻ trang sức này.

Đợt bán ra của quỹ ngoại Canada diễn ra trong giai đoạn cổ phiếu PNJ chịu áp lực điều chỉnh mạnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Kể từ sau sự cố liên quan đến hoạt động giám định và thu đổi kim cương phát sinh hồi tháng 7/2026, thị giá cổ phiếu PNJ liên tục lao dốc và hiện đã lùi về vùng giá thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua.