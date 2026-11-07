Quỹ ngoại: Tâm lý thận trọng nhà đầu tư trong nước đang tạo ra cơ hội tích lũy đặc biệt hấp dẫn

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Quỹ ngoại Lumen Vietnam Fund vừa cập nhật hiệu suất đầu tư và nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Nhìn lại thị trường chứng khoán Việt Nam, Lumen Vietnam Fund đánh giá, thị trường tiếp tục diễn biến tích lũy trong tháng 10, với chỉ số VNAS giảm 1,82% và biến động mạnh trong tháng. Thị trường chủ yếu dao động trong biên độ hẹp, chịu ảnh hưởng đáng kể từ môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu ngày càng phức tạp.

Căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt là xung đột Mỹ - Iran và các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz, đã đẩy giá dầu Brent bình quân tháng lên khoảng 108 USD/thùng, làm dấy lên trở lại những lo ngại về lạm phát toàn cầu. Áp lực này càng gia tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,75–4,00%, củng cố kỳ vọng về môi trường lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Theo đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm bình quân trong tháng đạt khoảng 5,14%, làm suy giảm sức hấp dẫn của các thị trường mới nổi đối với các tổ chức đầu tư nước ngoài và gây ra những đợt biến động mạnh trên thị trường cổ phiếu công nghệ toàn cầu.

Điều kiện thanh khoản tiếp tục ổn định trong tháng, với giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày đạt khoảng 518,3 triệu USD. Nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng, đưa giá trị rút vốn lũy kế từ đầu năm lên khoảng 4,5–4,6 tỷ USD, đồng thời kéo tỷ lệ sở hữu của khối ngoại xuống mức thấp kỷ lục mới là 12,9%. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, tài chính và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Lãi suất trong nước tiếp tục là yếu tố hạn chế chính đối với khả năng phục hồi của thị trường. Mặc dù Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động và cho vay nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, điều kiện huy động vốn trên thực tế vẫn căng thẳng. Các thành viên thị trường đang theo dõi sát cách các ngân hàng thương mại cân đối giữa việc thúc đẩy hoạt động cho vay và duy trì tính bền vững của biên lãi ròng (NIM).

Trong tháng 10, hiệu suất danh mục của LVF diễn biến tương đồng với xu hướng chung của thị trường. Tính theo đồng USD, quỹ ghi nhận mức -1,98%, diễn biến tương đối đồng pha với thị trường chung khi Chỉ số VNAS Vietnam All Share giảm 1,82%.

Tính từ đầu năm, mức giảm của quỹ -2,53% tính theo đồng USD, thấp hơn đáng kể so với mức giảm -6,42% của chỉ số VNAS, cũng tính theo đồng USD.

Bất chấp những áp lực vĩ mô nói trên, chiến lược tập trung vào các doanh nghiệp chất lượng cao, có triển vọng lợi nhuận rõ ràng, đã giúp quỹ duy trì khả năng chống chịu ổn định và tận dụng được những yếu tố hỗ trợ riêng từ từng doanh nghiệp.

Các nhóm ngành đóng góp tích cực nhất vào hiệu quả hoạt động của quỹ trong tháng là nguyên vật liệu, dịch vụ tiện ích và bất động sản.

Trong thời gian tới, Lumen Vietnam Fund duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Khoảng cách giữa các yếu tố nền tảng kinh tế vững chắc, tăng trưởng tích cực và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tạo ra cơ hội tích lũy đặc biệt hấp dẫn.

Mặc dù môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức và điều kiện huy động vốn trong nước còn căng thẳng, chúng tôi tin rằng phần lớn những rủi ro này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu.

Nếu loại trừ các cổ phiếu liên quan đến Vingroup, thị trường hiện đang giao dịch ở mức hệ số giá trên lợi nhuận dự phóng (P/E) chỉ 8,8 lần. Đây là mức định giá rất hấp dẫn, tương ứng với tỷ suất sinh lời trên lợi nhuận cao, tạo ra vùng đệm định giá đáng kể trước những rủi ro giảm giá có thể phát sinh.

Nền tảng kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn vững chắc và đà tăng trưởng tiếp tục được mở rộng trong tháng 10.

Về phía doanh nghiệp, tổng lợi nhuận ròng quý III/2026 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 35,8% so với cùng kỳ. Mặc dù đà tăng trưởng có sự phân hóa và chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm doanh nghiệp phi tài chính (tăng 65,5% so với cùng kỳ), kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt bất chấp môi trường lãi suất cao.

Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, quỹ cho rằng chiến lược đầu tư có chọn lọc và kỷ luật vẫn đóng vai trò thiết yếu.

Với dư nợ cho vay ký quỹ trên toàn thị trường đang ở mức cao kỷ lục và thanh khoản còn trầm lắng, Lumen Vietnam Fund dự báo diễn biến thị trường sẽ dần chuyển từ trạng thái giảm rủi ro trên diện rộng sang chiến lược định vị danh mục mang tính chiến thuật hơn.

Quỹ ưu tiên duy trì tỷ trọng đầu tư trong giai đoạn thị trường biến động ngắn hạn, đồng thời tận dụng những nhịp suy yếu của thị trường để tích lũy có chọn lọc các cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng mang tính phòng thủ và các doanh nghiệp chu kỳ trong nước có chất lượng cao.