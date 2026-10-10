Quỹ ngoại Sprucegrove rời ghế cổ đông lớn PNJ

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Sprucegrove Investment Management Ltd vừa báo cáo không còn là cổ đông lớn tại CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Cụ thể, quỹ ngoại Sprucegrove Investment Management Ltd thông báo đã bán gần 6,6 triệu cổ phiếu PNJ. Qua đó, giảm sở hữu từ 25,81 triệu cổ phiếu, chiếm 5,04% vốn, xuống chỉ còn hơn 19,21 triệu cổ phiếu, chiếm 3,75% - trong đó, Vanguard International Value Fund là bên bán nhiều nhất với hơn 5 triệu cổ phiếu. Giao dịch thực hiện trong phiên ngày 2/10.

Đáng chú ý, nhóm Sprucegrove chỉ mới trở thành cổ đông lớn của PNJ vào ngày 14/8, nhóm này mua thêm khoảng 1,62 triệu cổ phiếu và nâng sở hữu từ 4,72% lên 5,04% vốn và trở thành cổ đông lớn của PNJ.

Cũng trong ngày 2/10, nhóm quỹ do T. Rowe Price Associates, Inc. đại diện cũng bán ròng hơn 5,46 triệu cổ phiếu PNJ, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,02% xuống còn 4,95% và không còn là cổ đông lớn.

Trước đó vào ngày 24/7/2026, nhóm 18 nhà đầu tư nước ngoài có liên quan do T. Rowe Price Associates đại diện đã bán ra 5.688.065 cổ phiếu PNJ và giảm tỷ lệ sở hữu từ 19,753,231 cổ phiếu, chiếm 5,79% xuống còn 25.441.296 cổ phiếu, chiếm 4,97%. Qua đó mất tư cách cổ đông lớn vào ngày 24/7.

Tuy nhiên, vào ngày 13/8/2026, T. Rowe Price Associates Inc và nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đã mua 525.300 cổ phiếu. Qua đó, nâng sở hữu tại PNJ từ 25.441.296 cổ phiếu, chiếm 4,97% lên 25.966.596 cổ phiếu, chiếm 5,07% và quay lại làm cổ đông lớn của PNJ.

Như vậy, hai nhóm Sprucegrove và T. Rowe Price đã bán tổng cộng hơn 12 triệu cổ phiếu PNJ trong ngày 2/10.

Mới đây, bà Trần Phương Ngọc Giao, con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT, Người công bố thông tin bị bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ theo phương thức khớp lệnh. Qua đó giảm sở hữu xuống còn hơn 11,7 triệu cổ phiếu, chiếm 2,29% vốn điều lệ và giảm số lượng của người thực hiện và người có liên quan xuống gần 37,734 triệu cổ phiếu, chiếm 7,37% vốn tại PNJ.

Trước đó, ông Cao Ngọc duy - em trai bà Dung cũng đã bán thành công 9 triệu cổ phiếu và giảm sở hữu xuống còn 4,835 triệu cổ phiếu, chiếm 0,94% theo hình thức khớp lệnh, thỏa thuận từ ngày 1-2/10.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 2/10, giá cổ phiếu PNJ giảm 6,87% xuống còn 23.050 đồng/cổ phiếu và giảm gần 82% so với đỉnh hồi cuối tháng 1/2026 (127.000 đồng) và HOSE đã có yêu cầu PNJ giải trình thông tin giá cổ phiếu của công ty giảm sàn 5 phiên liên tiếp (từ ngày 28/09/2026 đến 02/10/2026).

Ngay trong ngày 2/10, công ty PNJ cũng đã công bố văn bản giải trình với nhiều nội dung.

Cụ thể: về các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán chung, PNJ cho biết, theo quan sát của Công ty, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng.

Ngoài ra, Công ty ghi nhận một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. Việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ.

Trong giai đoạn từ ngày 4/9/2026 đến ngày 30/9/2026, PNJ đã thực hiện công bố thông tin đối với nhiều sự kiện phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị công ty, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty, người có liên quan của người nội bộ và các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét. Cụ thể như HĐQT công ty thông qua chủ trương công ty tiếp nhận khoản vay từ bà Cao Thị Ngọc Dung, cổ đông và cũng là Chủ tịch HĐQT công ty; giao dịch cổ phiếu của bà Trần Phương Ngọc Hà, bà Trần Phương Ngọc Thảo; điều chỉnh giảm thời gian thanh toán khi công ty thực hiện mua lại sản phẩm từ khách hàng...

PNJ cho rằng, các thông tin của Công ty và các cá nhân nêu trên được hình thành độc lập về mặt chủ thể, diễn ra ở từng thời điểm và đều được công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành. PNJ cũng hiểu rằng tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư.

Về việc kế hoạch kinh doanh hợp nhất điều chỉnh năm 2026 của công ty có biến động lớn so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, PNJ nêu các lý do khách quan và chủ yếu như sau:

Một là, bối cảnh kinh doanh thay đổi do sự cố liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương trong năm 2026 phát sinh ngoài dự kiến, đã tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình, cũng như phát sinh áp lực tài chính liên quan tới hoạt động mua lại hàng hóa đã bán của Công ty.

Hai là, công ty dự kiến triển khai một số hoạt động thay đổi phương thức thu đổi, dẫn đến khả năng tỷ lệ khách hàng thực hiện bán lại sản phẩm đã mua tăng lên đáng kể. Khi tỷ lệ bán lại sản phẩm đã mua tăng lên đáng kể sẽ làm cho tỷ lệ tổn thất ước tính tổng thể được dự báo sẽ cao hơn so với mức đang được tham chiếu tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được xét soát.

Trên cơ sở đó, công ty dự kiến thực hiện trích lập dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán với giá trị trích lập dự phòng ước tính là 7.071 tỷ đồng như đã công bố.

PNJ cho biết, khoản dự phòng nêu trên là giá trị ước tính được xác định trên cơ sở các thông tin và giả định hiện có, trong đó có giả định về khả năng khách hàng thực hiện thu đổi sản phẩm, và không phải là khoản chi tiền mặt thực tế phát sinh ngay tại thời điểm trích lập. Giá trị dự phòng chính thức sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu thực tế và các quy định, chuẩn mực kế toán áp dụng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Theo các nội dung báo cáo nêu trên, PNJ cho biết, Công ty nhận thấy diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong giai đoạn vừa qua chịu ảnh hưởng đồng thời bởi diễn biến chung của thị trường và các sự kiện đã được Công ty công bố thông tin trong tháng 09/2026, đặc biệt là các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Được biết, HOSE sẽ công bố kết quả rà soát chỉ số VNDiamond định kỳ quý 4/26 vào ngày 02/11/2026, và có hiệu lực ngày 16/11/2026. Thời gian cơ cấu của các quỹ mô phỏng theo rổ chỉ số từ ngày 09-13/11/2026.

Theo báo cáo chiến lược của MBS Research thì MBS dự báo KDH sẽ bị loại khỏi rổ chỉ số do FOL hiện tại khoảng 55% không đáp ứng (tối thiểu 65%).

Bên cạnh đó, các cổ phiếu được tăng tỷ trọng dự kiến gồm GMD (+3,5 triệu cổ phiếu), PNJ (+3,2 triệu cổ phiếu) và REE (+2,3 triệu cổ phiếu). MSB (-11,4 triệu cổ phiếu), ACB (-7,7 triệu cổ phiếu) và FPT (-4,4 triệu cổ phiếu) dự kiến bị giảm tỷ trọng.

Theo MBS, PNJ trong kỳ soát xét quý 4/2026 chưa vi phạm các tiêu chí của rổ chỉ số nhưng với những thông tin bất lợi về kết quả kinh doanh trong thời gian tới, và đà bán ròng cơ cấu của các quỹ nước ngoài có thể ảnh hưởng tới khả năng duy trì trong rổ chỉ số.