Quỹ ngoại rút lui giữa lúc PNJ lao dốc, nhà đầu tư bắt đáy lỗ nặng

Theo báo cáo mới đây, nhóm 21 nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến T. Rowe Price Associates đã giảm sở hữu tại CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) từ hơn 30,8 triệu cổ phiếu xuống còn khoảng 25,36 triệu đơn vị. Như vậy, nhóm này bán ròng hơn 5,46 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu từ 6,02% xuống 4,95% và không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Nhóm T. Rowe Price không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Giao dịch được xác định thực hiện trong phiên 2/10 – thời điểm PNJ ghi nhận thanh khoản cao nhất lịch sử với hơn 76 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương gần 15% lượng cổ phiếu lưu hành. Cũng trong phiên này, khối ngoại bán ròng khoảng 54 triệu cổ phiếu PNJ.

T. Rowe Price không phải tổ chức ngoại duy nhất bán ra. Việc nhóm quỹ này giảm gần 18% lượng cổ phiếu PNJ đang nắm giữ trong đúng thời điểm dòng vốn ngoại đồng loạt bán mạnh càng gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Ngược thời gian, chỉ hơn một tháng trước, T. Rowe Price từng nâng tỷ lệ sở hữu PNJ lên trên 6% và trở thành cổ đông lớn. Việc chuyển từ mua sang bán trong thời gian tương đối ngắn cho thấy mức độ thay đổi rất nhanh trong khẩu vị của dòng vốn tổ chức đối với cổ phiếu này.

Trở lại với diễn biến cổ phiếu, dữ liệu thị trường cho thấy áp lực bán chưa dừng lại sau phiên giao dịch kỷ lục 2/10.

Ngày 6/10, PNJ giảm hết biên độ 6,93%, đóng cửa ở 20.150 đồng/cp. Hơn 16 triệu đơn vị được khớp lệnh nhưng cuối phiên vẫn còn khoảng 14,7-15 triệu cổ phiếu dư bán giá sàn, trong khi bên mua gần như trống. Đây là phiên giảm mạnh thứ 11 liên tiếp của PNJ.

Sang phiên 7/10, tình trạng này tiếp tục kéo dài. PNJ mở cửa trong trạng thái giảm thêm 4-5%, lùi về vùng quanh 19.000 đồng/cp – mức thấp nhất kể từ tháng 7/2017. Lực cầu bắt đáy xuất hiện nhưng chưa đủ sức hấp thụ lượng cung lớn.

Như vậy, sau khi đóng cửa ở 23.050 đồng/cp trong phiên 2/10, PNJ tiếp tục giảm mạnh trong các phiên 6 và 7/10. Những nhà đầu tư mua vào trong phiên thanh khoản kỷ lục đang chịu mức lỗ đáng kể, đặc biệt với những người mua ở vùng 25.000 đồng/cp.

Nếu mua PNJ ở mức 25.450 đồng – mức giá cao nhất mà cổ phiếu đạt được trong phiên 2/10 – thì đến vùng giá khoảng 19.000 đồng trong phiên 7/10, khoản lỗ tạm tính đã lên tới hơn 25%. Với nhà đầu tư mua tại giá đóng cửa 23.050 đồng, mức lỗ cũng vào khoảng 17%.

Điều đáng nói là lượng cổ phiếu bắt đáy trong phiên 2/10 đã về tài khoản theo chu kỳ thanh toán T+2, nhưng thay vì tạo ra một nhịp hồi, PNJ lại tiếp tục lao dốc. Điều này khiến chiến lược “bắt đáy” trở nên rủi ro khi xu hướng giảm chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

Từ vùng đỉnh khoảng 84.700 đồng/cp hồi đầu năm, PNJ đến phiên 7/10 đã mất gần 77% thị giá. Vốn hóa doanh nghiệp cũng xuống dưới 10.000 tỷ đồng, thấp nhất trong gần một thập kỷ.

Diễn biến này cho thấy thanh khoản đột biến chưa thể được xem là tín hiệu xác nhận PNJ đã tạo đáy. Phiên 2/10 chứng kiến lượng cổ phiếu khổng lồ được chuyển giao, nhưng sau đó bên bán vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Đặc biệt, việc khối ngoại bán ròng mạnh và một nhóm quỹ lớn giảm sở hữu xuống dưới ngưỡng cổ đông lớn càng khiến lực cầu trở nên thận trọng.

PNJ hiện chịu sức ép từ nhiều phía. Trước đó, doanh nghiệp cho biết một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ, qua đó có thể làm gia tăng áp lực bán và ảnh hưởng đến thanh khoản.

Bên cạnh đó, thị trường đặc biệt quan tâm đến việc PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó dự kiến trích lập khoảng 7.071 tỷ đồng dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán. Doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2026 âm khoảng 6.271 tỷ đồng nếu tính khoản dự phòng này.

PNJ đồng thời dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Quy mô phát hành lớn khiến thị trường tiếp tục phải đánh giá lại câu chuyện vốn, cơ cấu cổ đông và khả năng pha loãng trong thời gian tới.