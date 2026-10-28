Quỹ ngoại PYN Elite Fund bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu DSE

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận giao dịch giảm tỉ lệ sở hữu tại Công ty chứng khoán DNSE (HOSE: DSE) của quỹ ngoại PYN Elite Fund. Báo cáo mới nhất vừa công bố cho thấy quỹ ngoại Phần Lan này đã chính thức giảm tỉ lệ sở hữu tại DSE xuống dưới ngưỡng 8%.

Cụ thể, PYN Elite Fund đã bán ra khớp lệnh qua sàn tổng cộng hơn 1 triệu cổ phiếu DSE, qua đó hạ khối lượng nắm giữ từ hơn 35,1 triệu đơn vị xuống còn gần 34,06 triệu cổ phiếu. Theo đó, tỉ lệ sở hữu của nhóm quỹ ngoại đã giảm từ 8,2% xuống còn 7,95%.

Giao dịch được thực hiện trong phiên 20/10. Tính theo giá kết phiên mã DSE trong phiên này là 19.200 đồng/cổ phiếu, quỹ ngoại Pyn Elite Fund có thể thu về gần 20 tỷ đồng. Giá trị cổ phiếu DSE mà quỹ còn đang nắm giữ có giá trị khoảng 678 tỷ đồng.

Tính theo giá kết phiên mã DSE 20/10, quỹ ngoại Pyn Elite Fund có thể thu về gần 20 tỷ đồng (Ảnh: DSE).

PYN Elite Fund là quỹ đầu tư đến từ Phần Lan do ông Petri Deryng quản lý. Quỹ có lịch sử hoạt động hơn 27 năm trên thị trường chứng khoán châu Á. Tại Việt Nam, quỹ bắt đầu đầu tư vào từ năm 2013.

Đặc biệt, động thái bán bớt cổ phiếu DSE diễn ra trong bối cảnh quỹ ghi nhận mức hiệu suất âm trong 9 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, theo báo cáo tháng 9/2026, quỹ ghi nhận hiệu suất âm 6,34% trong tháng 9, trong khi VN-Index giảm 3,5%. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, hiệu suất đầu tư của PYN Elite Fund ở mức âm 12,67%.

Về tình hình kinh doanh của phía còn lại, CTCP Chứng khoán DNSE cũng vừa chính thức công bố bức tranh tài chính quý III/2026.

Trong quý III/2026, Chứng khoán DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 454,6 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 42,6 tỷ đồng, giảm gần 69% so với quý III/2025.

Khép lại 9 tháng năm 2026, DNSE ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, công ty báo lãi sau thuế đạt 135,8 tỷ đồng. Đồng thời, tổng quy mô tài sản mở rộng lên mức 15.783 tỷ đồng.

Song song với tăng trưởng doanh thu, thị phần môi giới cơ sở của DNSE trên cả 3 sàn tiếp tục cải thiện mạnh mẽ. DNSE ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng thị phần môi giới quý III/2026 của HNX khi đạt 3,03% và hiện diện ở vị trí thứ 8 trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết.