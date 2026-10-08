Quỹ ngoại: Giai đoạn hiện tại là cơ hội tích lũy hấp dẫn, thị trường dài hạn rất tích cực

Ảnh minh họa - Nguồn: Lumen Vietnam Fund.

Lumen Vietnam Fund vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh: Thị trường cổ phiếu Việt Nam trải qua một tháng 9 biến động và nhiều thách thức, với chỉ số Vietnam Allshare đóng cửa ở mức 1.782,19 điểm, giảm 3,90% so với tháng trước tính theo USD, phản ánh giai đoạn tích lũy sau nhịp tăng mạnh trong tháng 8.

Thị trường duy trì trạng thái dao động trong biên độ suốt tháng, chịu ảnh hưởng của môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu ngày càng phức tạp.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang đã đẩy giá dầu Brent tăng cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và góp phần khiến lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng. Áp lực này càng gia tăng sau quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 9, củng cố kỳ vọng về môi trường lãi suất cao trong thời gian dài hơn và gây thêm áp lực lên dòng vốn vào các thị trường mới nổi cũng như thị trường cổ phiếu trong khu vực.

Thanh khoản suy yếu đáng kể trong tháng, với giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày giảm xuống khoảng 546,3 triệu USD, giảm 5,70% so với tháng trước. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong cả tháng, với giá trị rút ròng 183,6 triệu USD. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại có sự phân hóa rõ rệt, trong đó các nhóm công nghệ, hàng tiêu dùng thiết yếu và năng lượng vẫn thu hút lực mua ổn định, bất chấp áp lực bán tiếp diễn ở các nhóm ngành khác.

Đà giảm của thị trường cũng tương đối tập trung. Các cổ phiếu liên quan đến Vingroup nằm trong nhóm đóng góp lớn nhất vào mức giảm của chỉ số, chiếm khoảng 18% tổng mức giảm của VNAS trong tháng. Hơn một nửa số nhóm ngành trên thị trường giảm điểm, trong đó Tài chính, Công nghệ và Bất động sản nằm trong nhóm diễn biến yếu nhất, trong khi Năng lượng là điểm sáng đáng chú ý với mức tăng 8,58%.

Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngành, thay vì phản ánh sự suy yếu trên diện rộng của các yếu tố nền tảng thị trường.

Một dấu mốc quan trọng trong tháng là việc Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển sang nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9. Mặc dù việc nâng hạng là một bước cải thiện quan trọng về khả năng tiếp cận thị trường Việt Nam của nhà đầu tư quốc tế, tác động tức thời lên thị trường hạn chế hơn so với kỳ vọng ban đầu, do quá trình đưa Việt Nam vào các chỉ số sẽ được thực hiện từng bước qua nhiều đợt, từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027.

Tuy nhiên, việc nâng hạng vẫn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn Việt Nam và được kỳ vọng sẽ từng bước mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn tổ chức toàn cầu.

Nhìn chung, diễn biến tích lũy trong tháng 9 dường như chịu tác động nhiều hơn từ áp lực thanh khoản và định giá toàn cầu thay vì sự suy yếu của các yếu tố nền tảng kinh tế Việt Nam. Lãi suất toàn cầu cao hơn, giá dầu duy trì ở mức cao, hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài và thanh khoản trong nước ở mức thấp khiến nhà đầu tư thận trọng trong suốt tháng.

Trong thời gian tới, Lumen Vietnam Fund duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn đối với thị trường cổ phiếu Việt Nam, đồng thời nhìn nhận giai đoạn tích lũy hiện tại là cơ hội tích lũy hấp dẫn, thay vì dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc đã thay đổi.

Mặc dù môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức, với giá dầu cao, lãi suất tại Mỹ ở mức cao và những bất ổn địa chính trị kéo dài, phần đáng kể các rủi ro này đã được phản ánh vào mặt bằng định giá hiện tại.

Nền tảng kinh tế vĩ mô trong nước vẫn vững chắc. Kinh tế Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm với động lực tăng trưởng trên diện rộng ở các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sức mạnh này tiếp tục được củng cố khi GDP quý 3/2026 tăng 9,9% so với cùng kỳ, tăng tốc từ mức 8,8% trong quý 2/2026.

Lợi nhuận doanh nghiệp là một động lực hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Lợi nhuận quý 3/2026 của các doanh nghiệp thuộc phạm vi theo dõi được kỳ vọng tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Ở mặt bằng định giá hiện tại, chỉ số VNAS đang giao dịch ở mức khoảng 10 lần P/E nếu loại trừ các cổ phiếu liên quan đến Vin. Tăng trưởng lợi nhuận mạnh hơn có thể đưa P/E dự phóng xuống dưới 10 lần.

Sự kết hợp giữa lợi nhuận cải thiện và mặt bằng định giá tương đối thấp tạo ra tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hấp dẫn hơn, ngay cả khi thanh khoản yếu và chi phí vốn cao có thể tiếp tục hạn chế thị trường trong ngắn hạn.

Việc FTSE Russell nâng hạng tiếp tục đánh dấu một bước tiến trong quá trình phát triển thị trường vốn Việt Nam, với những tác động rộng hơn đối với khả năng tiếp cận thị trường và sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong bối cảnh hiện tại, Lumen Vietnam Fund cho rằng việc đầu tư có chọn lọc và tuân thủ kỷ luật vẫn rất cần thiết. Quỹ ưu tiên duy trì tỷ trọng đầu tư trong giai đoạn biến động ngắn hạn, đồng thời lựa chọn tích lũy những doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán vững mạnh, tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng và định giá hấp dẫn.