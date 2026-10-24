Quy Mông khai giảng lớp học tiếng nói, chữ viết dân tộc Dao
Ngày 24/10/2026, Hội Khuyến học xã Quy Mông tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Khuyến học thôn Khe Rộng và khai giảng lớp học tiếng nói, chữ viết dân tộc Dao với 31 học viên tham gia.
Câu lạc bộ Khuyến học thôn Khe Rộng được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-HKH của Hội Khuyến học xã Quy Mông.
Ngay sau lễ ra mắt, lớp học tiếng nói, chữ viết dân tộc Dao được khai giảng với 31 học viên tham gia. Lớp học được tổ chức miễn phí, duy trì 3 buổi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, trong thời gian một năm. Theo kế hoạch, sau giai đoạn này, câu lạc bộ tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động trong 5 năm, hướng tới bảo đảm tính liên tục và lâu dài của việc học tập, trao truyền ngôn ngữ dân tộc.
Việc tổ chức lớp học tại thôn Khe Rộng tạo điều kiện để người dân tiếp cận, học tập tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình một cách có hệ thống. Thông qua hoạt động này, vai trò của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa được phát huy, đồng thời mở ra cơ hội trao truyền ngôn ngữ giữa các thế hệ. Để đạt hiệu quả lâu dài, việc duy trì nền nếp học tập, bảo đảm nội dung truyền dạy phù hợp và khuyến khích học viên vận dụng kiến thức vào đời sống là những yêu cầu cần được quan tâm.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/quy-mong-khai-giang-lop-hoc-tieng-noi-chu-viet-dan-toc-dao-post912696.html