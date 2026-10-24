Quy Mông khai giảng lớp học tiếng nói, chữ viết dân tộc Dao

Câu lạc bộ Khuyến học thôn Khe Rộng được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-HKH của Hội Khuyến học xã Quy Mông.

Ông Dương Trung Hưng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khuyến học thôn Khe rộng công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ.

Các đại biểu và hội viên dự lễ ra mắt Câu lạc bộ Khuyến học thôn Khe Rộng.

Ngay sau lễ ra mắt, lớp học tiếng nói, chữ viết dân tộc Dao được khai giảng với 31 học viên tham gia. Lớp học được tổ chức miễn phí, duy trì 3 buổi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, trong thời gian một năm. Theo kế hoạch, sau giai đoạn này, câu lạc bộ tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động trong 5 năm, hướng tới bảo đảm tính liên tục và lâu dài của việc học tập, trao truyền ngôn ngữ dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Minh Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt câu lạc bộ.

Việc tổ chức lớp học tại thôn Khe Rộng tạo điều kiện để người dân tiếp cận, học tập tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình một cách có hệ thống. Thông qua hoạt động này, vai trò của cộng đồng trong bảo tồn văn hóa được phát huy, đồng thời mở ra cơ hội trao truyền ngôn ngữ giữa các thế hệ. Để đạt hiệu quả lâu dài, việc duy trì nền nếp học tập, bảo đảm nội dung truyền dạy phù hợp và khuyến khích học viên vận dụng kiến thức vào đời sống là những yêu cầu cần được quan tâm.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng Câu lạc bộ.