Quy Mông: Hơn 300 thanh niên sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2027

Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2027, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Quy Mông đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; đồng thời rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, bảo đảm công tác tuyển chọn được thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ, minh bạch.

Trên 300 thanh niên xã Quy Mông tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân năm 2027

Qua rà soát, toàn xã có trên 300 công dân thuộc diện tham gia sơ tuyển sức khỏe. Tại buổi sơ tuyển, các thanh niên được kiểm tra các chỉ số thể lực cơ bản như chiều cao, cân nặng, vòng ngực, huyết áp, nhịp tim, thị lực và một số nội dung khác theo quy định. Công tác sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, khoa học, đúng quy trình.

Công tác khám tuyển được thực hiện nghiêm túc.

Các thanh niên tham gia khám thể lực tổng quát.

Sơ tuyển sức khỏe là khâu quan trọng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, qua đó góp phần lựa chọn những thanh niên đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, tạo cơ sở thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2027.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Quy Mông tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên trên địa bàn.