Quy Mông đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Lãnh đạo xã Quy Mông kiểm tra thực tế khu vực dự kiến thu hồi đất để thực hiện Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Ngọc Thư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Văn Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nguyễn Thị Minh Lương - Phó Chủ tịch UBND xã, cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kinh tế xã.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua địa bàn xã Quy Mông dài 10,492 km, ảnh hưởng đến 5 thôn gồm: Hợp Thành, Tân Thịnh, Tân Việt, Minh An và Minh Tiến. Tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 74,8 ha, liên quan 274 hộ gia đình, cá nhân; trong đó khoảng 20 hộ có đất ở, nhà ở nằm trong phạm vi thu hồi.

Đến nay, UBND xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân và phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với toàn bộ 5 thôn bị ảnh hưởng.

Công tác đo đạc, trích đo, chỉnh lý địa chính đang được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/11/2026.

Một trong những nội dung được đoàn kiểm tra đặc biệt quan tâm là tiến độ kiểm kê thực tế. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xã đang phối hợp với chủ đầu tư kiểm kê chi tiết đối với 23 hộ gia đình, cá nhân và phần diện tích đất do UBND xã quản lý, với tổng diện tích khoảng 8,4 ha, chiều dài tuyến khoảng 1,1 km.

Cùng với đó, xã tập trung xác minh nguồn gốc sử dụng đất, nhân khẩu, nghề nghiệp và các thông tin liên quan để làm căn cứ áp giá, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ. Theo kế hoạch, trước ngày 10/10, dự thảo phương án sẽ được công khai để người dân tham gia ý kiến.

Khu tái định cư thôn Tân Việt đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng phục vụ người dân.

Kiểm tra tại các khu tái định cư cho thấy, nhiều hạng mục hạ tầng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại khu tái định cư thôn Tân Việt, diện tích thu hồi 3,03 ha, liên quan 15 hộ dân và 2 tổ chức. Đến nay, các hộ dân và tổ chức đã nhận đủ tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Công tác san tạo mặt bằng đã hoàn thành; các hạng mục đường giao thông nội bộ, điện 0,4 kV và hệ thống điện chiếu sáng đang tiếp tục được hoàn thiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026. Khu tái định cư thôn Tân Việt được quy hoạch 27 thửa đất, diện tích mỗi thửa khoảng 300 m².

Khu tái định cư thôn Quyết Thắng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Tại khu tái định cư thôn Quyết Thắng, diện tích thu hồi 2,5 ha, liên quan 63 hộ dân và 2 tổ chức. Các hộ dân, tổ chức đã nhận đủ tiền và bàn giao mặt bằng. Các hạng mục chính gồm san tạo mặt bằng, đường giao thông, điện 0,4 kV, điện chiếu sáng và cây xanh đã hoàn thành trong tháng 9/2026. Khu tái định cư này được quy hoạch 15 thửa đất, diện tích khoảng 300 m²/thửa.

Qua kiểm tra, đồng chí Trần Ngọc Thư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quy Mông yêu cầu các bộ phận chuyên môn bám sát từng mốc tiến độ, tăng cường phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị đo đạc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đồng chí Trần Ngọc Thư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quy Mông cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn xã.

Ngay sau khi có đầy đủ hồ sơ, bản đồ thu hồi đất, xã sẽ khẩn trương tổ chức kiểm đếm, xác minh, áp giá và hoàn thiện phương án bồi thường, không để tiến độ dự án bị ảnh hưởng bởi khâu hồ sơ, thủ tục.

Lãnh đạo xã Quy Mông cũng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đẩy nhanh việc hoàn thiện, bàn giao hồ sơ thu hồi đất, tạo cơ sở để địa phương triển khai đồng bộ các phần việc tiếp theo, góp phần bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn.