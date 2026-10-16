Quy mô phát hành trái phiếu của Geleximco lớn thế nào?

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), kể từ cuối 2021 đầu 2022, Tập đoàn Geleximco chào bán 3 mã trái phiếu với giá trị trên dưới 1.000 tỷ đồng/ mã.

Các mã trái phiếu được chào bán ký hiệu GLXCH2123001, GLXCH2123002 và GLXCH2123003.

Trong đó, mã GLXCH2123001 có khối lượng 100.000 trái phiếu, kèm mệnh giá 10 triệu đồng/ trái phiếu.

Mã trái phiếu này được phát hành ngày 10/11/2021, hoàn tất chào bán ngày 20/1/2022. Kết quả chào bán giúp Geleximco thu về 1.000 tỷ đồng (tính theo mệnh giá phát hành).

Mã trái phiếu GLXCH2123001 có ngày đáo hạn là 10/11/2023 - tức kỳ hạn 24 tháng.

Cùng thời điểm trên, Geleximco chào bán mã trái phiếu GLXCH2123002 với khối lượng 97.973 trái phiếu, kèm mệnh giá 10 triệu đồng/ trái phiếu.

Tập đoàn Geleximco (nguồn ảnh: Geleximco).

Kết quả phát hành giúp Geleximco thu về số tiền hơn 979 tỷ đồng (tính theo mệnh giá) với kỳ hạn 36 tháng - tức đáo hạn ngày 10/11/2024.

Còn mã trái phiếu GLXCH2123003 có khối lượng 100.809 trái phiếu kèm mệnh giá 10 triệu đồng/ trái phiếu.

Mã trái phiếu này được Geleximco phát hành ngày 31/12/2021, đến 24/3/2022 hoàn tất phát hành với tổng giá trị hơn 1.008 tỷ đồng.

Mã trái phiếu GLXCH2123003 có kỳ hạn 24 tháng - tức đáo hạn ngày 31/12/2023.

Với 3 mã trái phiếu vừa nêu, trong giai đoạn cuối 2021 đầu 2022, Geleximco hút số tiền khoảng 3.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Dữ liệu của HNX cho thấy, kể từ đầu 2022 đến nay, Geleximco chưa có đợt phát hành cổ phiếu mới.

Mới đây, Tập đoàn Geleximco bị Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Thông báo xử phạt của UBCKNN cho thấy, ngoài các tài liệu về báo cáo tài chính, Tập đoàn Geleximco cũng không công bố theo quy đinh pháp luật liên quan tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu và cũng như chậm công bố thông tin về thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2021 và mua lại trái phiếu trước hạn...