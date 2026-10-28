Quy mô nhân sự giảm gần 30% sau một quý, KienlongBank báo lãi trước thuế 537 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng số nhân sự đang làm việc tại KienlongBank và công ty con là 2.596 người, giảm tới 1.078 người (tương đương 29,3%) so với mức 3.674 nhân sự vào thời điểm cuối quý II.

Nếu so với đầu năm, quy mô nhân sự của ngân hàng đã giảm 629 người, tương ứng mức giảm 19,5%. Đáng chú ý, trước khi sụt giảm mạnh trong quý III, lượng nhân viên của nhà băng này từng tăng từ 3.225 lên 3.674 người trong nửa đầu năm 2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, số lượng cán bộ, nhân viên bình quân tại KienlongBank đạt 3.162 người, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, thu nhập bình quân của người lao động trong kỳ đạt khoảng 25 triệu đồng/người/tháng, tăng lên so với mức 23 triệu đồng/người/tháng của cùng kỳ năm ngoái.

Xét về kết quả kinh doanh trong quý III/2026, KienlongBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 874 tỷ đồng, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2025. Mảng dịch vụ cũng đem về khoản lãi thuần gần 134 tỷ đồng, giảm 18,5%.

Ngân hàng TMCP Kiên Long đã ghi nhận những biến động đáng chú ý về quy mô nhân sự cũng như hiệu quả hoạt động trong quý vừa qua. Ảnh minh họa

Trái ngược với sự sụt giảm của hai mảng trên, hoạt động kinh doanh ngoại hối khởi sắc khi mang về gần 68 tỷ đồng, tăng vọt so với mức gần 14 tỷ đồng của cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi thuần từ các hoạt động khác đạt 156 tỷ đồng, tăng trưởng gần 210%.

Nhờ sự bù đắp từ mảng ngoài lãi, tổng thu nhập hoạt động quý III của ngân hàng đạt khoảng 1.247 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí hoạt động trong kỳ lại tăng tới 36,4% lên mức gần 643 tỷ đồng, kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng giảm 19,9%, lùi về mức 604 tỷ đồng.

Tính toán từ báo cáo tài chính cho thấy tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) trong quý III đã tăng từ mức 38,4% của cùng kỳ năm trước lên 51,6%, phản ánh rõ nét áp lực chi phí đang gia tăng.

Trong bối cảnh đó, KienlongBank đã cắt giảm 51,9% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, từ mức 139 tỷ đồng xuống còn gần 67 tỷ đồng, qua đó giúp thu hẹp đà giảm của lợi nhuận trước thuế so với mức suy giảm của lợi nhuận thuần trước dự phòng.

Kết thúc quý III/2026, ngân hàng báo lãi trước thuế 537 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 429 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,7% và 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, phía KienlongBank cho biết lợi nhuận quý III đi lùi chủ yếu do đơn vị triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm chia sẻ khó khăn với nền kinh tế theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của KienlongBank đạt 115.968 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Điểm sáng trong quý vừa qua thuộc về mảng huy động vốn khi tiền gửi của khách hàng đạt 81.827 tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm; tính riêng trong quý III, lượng tiền gửi đã tăng thêm 10,7%, tương đương gần 7.900 tỷ đồng.

Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng có phần chậm hơn so với huy động, với dư nợ cho vay khách hàng đạt 78.465 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm nhưng riêng quý III chỉ nhích nhẹ 1,1%.

Cũng tính đến cuối quý III, vốn chủ sở hữu của KienlongBank đạt 9.733 tỷ đồng, tăng 15,6%. Sau đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng đã được nâng từ mức 5.822 tỷ đồng lên 7.528 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, cơ cấu tín dụng theo ngành nghề của KienlongBank ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể. Dư nợ cho vay ngành xây dựng tăng 24,9% lên mức 41.093 tỷ đồng, chiếm tới 52,4% tổng dư nợ toàn ngân hàng.

Dư nợ lĩnh vực bán buôn, bán lẻ tăng 12,6% lên 18.694 tỷ đồng, đồng thời cho vay tiêu dùng hộ gia đình cũng tăng 17% lên mức 8.627 tỷ đồng. Ngược lại, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản giảm mạnh 48,6%, từ 7.763 tỷ đồng xuống còn 3.994 tỷ đồng; mảng cho vay nông, lâm, thủy sản cũng ghi nhận mức giảm 12,2%.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu của KienlongBank vào cuối quý III ở mức 1.557 tỷ đồng, tăng 16,7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay theo đó tăng lên mức 1,98%, cao hơn so với mức 1,86% hồi cuối năm 2025 và mức 1,44% vào cuối quý II. Trong cơ cấu nợ xấu, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) ghi nhận ở mức 780 tỷ đồng, chiếm khoảng một nửa tổng quy mô nợ xấu của ngân hàng.