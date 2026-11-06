Quy mô đào tạo tăng nhanh, Bộ GD&ĐT siết đào tạo văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh

Đáng chú ý, Bộ sẽ phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) tổ chức kiểm tra chuyên đề hoạt động đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa trên phạm vi cả nước.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng 2, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân chủ trì chiều 4-11.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân chủ trì cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng 2, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục Đại học, dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS) cho thấy, quy mô đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh đang tăng nhanh.

Cụ thể, số người học văn bằng 2 ngành này theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng từ 10.613 người năm 2023 lên 17.113 người năm 2025, tương đương mức tăng 61,2%.

Đối với đào tạo từ xa, quy mô người học cũng tăng 60,5%, từ 32.489 người năm 2023 lên 52.129 người năm 2025. Đáng chú ý, số cơ sở có người học theo phương thức đào tạo từ xa tăng từ 20 lên 39 đơn vị.

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng ký 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh; 5.810 chỉ tiêu văn bằng 2 chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng 2 vừa làm vừa học. Riêng chỉ tiêu văn bằng 2 vừa làm vừa học tăng 68,6% so với năm 2025.

Trước tốc độ mở rộng quy mô này, Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát tương quan giữa số lượng người học với năng lực tổ chức đào tạo của từng trường, bao gồm đội ngũ giảng viên, học liệu số, hệ thống quản lý học tập và điều kiện thực hành, đánh giá đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Đáng chú ý nhất là yêu cầu siết chặt chuẩn đầu ra. Thứ trưởng Lê Quân yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh phải tương đương với chương trình đào tạo chính quy.

Người học chỉ được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh sau khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1. Ảnh minh họa: AI

Đối với yêu cầu năng lực ngoại ngữ bậc 5, tương đương trình độ C1, các cơ sở đào tạo phải có minh chứng đánh giá người học đạt trình độ này. Người học chỉ được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh sau khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1.

Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu việc công nhận, chuyển đổi tín chỉ từ chương trình đã học phải có căn cứ cụ thể đối với từng người học, không được hạ thấp chuẩn đầu ra khi miễn trừ học phần hoặc công nhận tín chỉ.

Với phương thức đào tạo từ xa, các trường phải bảo đảm hệ thống quản lý học tập (LMS), học liệu số, cơ chế xác thực danh tính sinh viên và theo dõi tiến độ học tập.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, công bằng, tương đương với hình thức trực tiếp. Đặc biệt, điểm đánh giá theo phương thức từ xa không được chiếm quá 50% trọng số điểm học phần.

Trước đó, tại Công văn số 7552/BGDĐT-GDĐH, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các đại học, học viện và trường đại học rà soát, chấn chỉnh hoạt động đào tạo văn bằng 2, sau khi có phản ánh về những bất cập tại một số cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Lê Quân giao Vụ Giáo dục Đại học chủ trì kiểm tra chuyên đề, lựa chọn một số cơ sở có quy mô đào tạo lớn hoặc tăng nhanh để kiểm tra, đồng thời phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) trong quá trình triển khai.